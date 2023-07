Berlin. Die Zauberpilze Psilocybin könnten gegen Magersucht helfen. Was derzeit vielversprechend aussieht, reicht aber noch lange nicht aus.

Etwa ein halbes Prozent aller Menschen weltweit erkranken an Magersucht. Betroffen sind vor allem Frauen.

Ein Fünftel der Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren in Deutschland leidet an einem gestörten Essverhalten, schreibt das Robert Koch-Institut (RKI). Vor allem junge Mädchen und Frauen sind von Magersucht betroffen. Doch die psychische Krankheit lässt sich kaum behandeln. Eine Therapie mit Psilocybin soll jetzt Hoffnung machen. Doch können die vor allem als Partydroge bekannten Zauberpilze gegen selbstschädigendes Verhalten helfen?

Es fehlen noch weitere Tests mit mehr Probandinnen, aber Experten sehen jetzt schon ein deutliches Potenzial für den Einsatz von Psilocybin bei Magersucht. Eine erste Studie in den USA klingt vielversprechend.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Therapie gegen Magersucht – Es braucht mehr Forschung

Rieke Smit, Volontärin der FUNKE Zentralredaktion. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die Droge soll dazu beitragen, Blockaden zu durchbrechen und traumatische Prozesse freizulegen. Sich gerade letzterem bewusst zu werden, ist für die Heilung extrem wichtig. Die Ursache von Magersucht liegt häufig in Traumata, die das Bedürfnis auslösen, die Kontrolle über etwas, in dem Fall den eigenen Körper, zu behalten. Wenn diese Erfahrungen durch die sogenannten Zauberpilze hochgeholt werden, dann darf das nur unter psychologischer Aufsicht passieren. Unter dieser Maßgabe klingt die Therapie tatsächlich vielversprechend, doch warum werden solche Ansätze erst jetzt getestet?

Hintergrund: Drogen gegen Magersucht – Neue Studie macht Hoffnung

Magersucht ist die psychische Erkrankung mit der höchsten Sterblichkeit. Ein eigens für die Krankheit offiziell zugelassenes Medikament gibt es bisher nicht. Es muss dringend mehr in die Erforschung von Therapien gegen gestörtes Essverhalten investiert werden. Zusätzlich muss mehr Prävention und Aufklärung stattfinden. In Schulen und auf Social Media – die Erkrankung und ihre Gefahren müssen präsenter in den Köpfen von vor allem jungen Menschen sein.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de