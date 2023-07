Regierung verdoppelt Ziel für Wasserstoffproduktion

Mi., 26.07.2023, 18.53 Uhr

Wasserstoff soll eine zentrale Rolle bei der Energiewende spielen, vor allem für die Industrie und im Verkehr. Deutschland will bis 2030 zehn Gigawatt selbst produzieren, das steht in der aktualisierten Wasserstoffstrategie der Bundesregierung - und ist doppelt so viel wie bislang geplant. Noch viel mehr Wasserstoff soll aber importiert werden.

