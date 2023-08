Linken-Fraktionschefin gibt Amt ab – wegen Streits um Wagenknecht

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali will bei der Vorstandswahl im September nicht mehr kandidieren

Das gab die 43-Jährige in einer Erklärung bekannt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt

Die Entscheidung folgt auf einen Streit um Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht

Berlin. Im Bundestag herrscht zwar Sommerpause, neue politische Entwicklungen kommen in Deutschland allerdings nach wie vor nicht zu kurz. Zuletzt sorgten diverse Interviews von hochrangigen Politikern für Gesprächsstoff. Am frühen Sonntagabend gab außerdem Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali ihren Rückzug bekannt. "Ich habe mich entschieden, bei der kommenden Vorstandswahl nicht mehr für den Fraktionsvorsitz der Linken im Bundestag zu kandidieren", heißt es in einer Erklärung.

Den "letzten Ausschlag" für ihre Entscheidung habe der Beschluss des Parteivorstands vom Juni gegeben und der Umstand, dass sich die große Mehrheit der Landesvorstände diesen Beschluss zu eigen gemacht hat, erklärt die 43-Jährige. Die Aufforderung an die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht, "zusammen mit anderen Abgeordneten ihr Mandat niederzulegen", zeige "in bis dahin noch nicht gekannter Deutlichkeit den Wunsch und das Ziel, einen Teil der Mitgliedschaft aus der Partei zu drängen". Mohamed Ali gilt als Vertraute von Sahra Wagenknecht, die wiederum die Gründung einer eigenen Partei erwägt. Eine Entscheidung will Wagenknecht vor Jahresende treffen.

22.38 Uhr: Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali zieht sich wegen des Umgangs ihrer Partei mit Sahra Wagenknecht von ihrem Amt zurück. "Ich habe mich entschieden, bei der kommenden Vorstandswahl nicht mehr für den Fraktionsvorsitz der Linken im Bundestag zu kandidieren", heißt es in einer Erklärung Mohamed Alis, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Diese Entscheidung hat politische Gründe." Den letzten Ausschlag habe die Distanzierung der Parteispitze von Wagenknecht Anfang Juni gegeben.

In der Erklärung nennt Mohamed Ali mehrere Gründe. So schreibt die 43-Jährige, es falle ihr zunehmend schwer, den Kurs der Parteiführung in der Öffentlichkeit zu vertreten. Dieser widerspreche an vielen Stellen ihren politischen Überzeugungen. Sie kritisierte unter anderem, dass kein "grundsätzliches Nein zum falschen Kurs der Ampelregierung" formuliert werde, so etwa zur Klimapolitik, die "vor allem das Alltagsleben vieler Menschen noch schwieriger und teurer macht, die soziale Ungleichheit fördert". Auch fehle es "an einem klaren Ja zu konsequenter Friedenspolitik".

"Den letzten Ausschlag für meine Entscheidung hat der einstimmige Beschluss des Parteivorstandes vom 10. Juni 2023 gegeben und der Umstand, dass sich die große Mehrheit der Landesvorstände diesen Beschluss zu eigen gemacht hat", heißt es in der Erklärung. "Darin wird gesagt, Sahra Wagenknecht habe in der Linken keine Zukunft mehr und solle zusammen mit anderen Abgeordneten ihr Mandat niederlegen. Dies zeigt in bis dahin noch nicht gekannter Deutlichkeit den Wunsch und das Ziel, einen Teil der Mitgliedschaft aus der Partei zu drängen." Mohamed Ali gilt als Vertraute von Wagenknecht. Diese hat sich mit der Parteiführung überworfen und erwägt die Gründung einer eigenen Partei. Eine Entscheidung hat Wagenknecht noch nicht bekannt gegeben.

Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali zieht sich wegen des Umgangs ihrer Partei mit Wagenknecht von ihrem Amt zurück. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

