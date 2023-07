Pkw-Maut: Nachspiel für Ex-Minister Andreas Scheuer – Forderungen drohen

Verkehrsminister Wissing will mögliche Schadensersatzforderungen in der Pkw-Maut prüfen lassen

Berlin. Sie galt als Prestigeprojekt der CSU im Bund: die Pkw-Maut. Von der Partei als "Ausländermaut" im Bundestagswahlkampf 2013 beworben, scheiterte die Infrastrukturabgabe im Juni 2019 vor dem Europäischen Gerichtshof. Zu diesem Zeitpunkt hatte der damalige Bundesverkehrminister Andreas Scheuer die Verträge mit den Mautbetreibern schon unterschrieben, die Bundesrepublik zahlt nun Schadensersatz in dreistelliger Millionenhöhe. Scheuers Nachfolger Volker Wissing (FDP) will nun prüfen lassen, in welchem Maß Scheuer fahrlässig gehandelt hat – und den Ex-Minister im Zweifelsfall in Regress nehmen.

Derweil ist in Magdeburg der AfD-Parteitag zu Ende gegangen. Während sich die Delegierten in EU-feindlichen Reden ergingen, warnten Vertreter aus Wirtschaft und Politik vor den Gefahren, die die AfD für das Land darstellt. Etwas weiter ging der Chef des Verfassungschutzes, Thomas Haldenwang. Er sieht nach dem Treffen der Partei die Einschätzung seiner Behörde bestätigt. Innerhalb der AfD bestünden "starke verfassungfeindliche Strömungen, deren Einfluss weiter zunimmt".

Politik-News vom 31. Juli: Thüringens CDU-Chef: AfD will "Deutschland in die Isolation führen"

10.00 Uhr: Der thüringische CDU-Chef Mario Voigt hat bekräftigt, dass es zwischen AfD und seiner Partei keine Koalition geben werde. Der Parteitag der AfD am Wochenende in Magdeburg habe gezeigt, "dass das eine Chaos-Truppe ist", sagte Voigt in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. Die Partei wolle "Deutschland in die Isolation führen".

Der CDU-Politiker verwies auf die Forderungen der AfD zur EU. "Die AfD ist eine extremistische Truppe, die unsere Institutionen kaputt machen will", sagte Voigt. "Damit zeigt die AfD, wessen Geistes Kind sie ist, und dass man mit ihr nicht zusammenarbeiten kann." Lesen Sie dazu auch: EU-Spitzenkandidat der AfD: Wie radikal ist Maximilian Krah?

Voigt bekräftigt, dass seine Partei eine klare Haltung zur AfD habe: "Die CDU sagt klipp und klar, es gibt keine Koalition mit der AfD." Der CDU-Politiker räumte aber ein, dass es auf kommunaler Ebene natürlich dazu kommen könnte, dass die AfD auch mal einem CDU-Antrag zustimme. "Damit muss man lernen umzugehen. Da braucht es eine gewisse Form der Gelassenheit und Pragmatismus."

Mario Voigt (CDU, M), Fraktionsvorsitzender und weitere CDU-Abgeordnete sitzen im Plenarsaal zu Beginn der Sitzung des Thüringer Landtags. Foto: Martin Schutt/dpa

Scheuers gescheiterte Pkw-Maut könnte Nachspiel haben

5.50 Uhr: Die vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) kassierte Pkw-Maut des damaligen CSU-Verkehrsministers Andreas Scheuer könnte ein juristisches Nachspiel haben. Bundesverkehrsminister Volker Wissing will mögliche Schadenersatzforderungen gegen seinen Vorgänger gründlich klären lassen. "Wir lassen ein externes Gutachten erstellen, um Rechtsfragen zu klären", sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist letztlich keine politische Frage, sondern es ist eine rechtliche Frage. Dazu muss das Maß der Fahrlässigkeit untersucht werden."

Wissing sagte: "Ich habe als Minister auch die Vermögensinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu wahren. Und wenn es die Möglichkeit geben sollte, jemanden in Regress zu nehmen, dann wäre es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Regressforderungen durchgesetzt werden und nicht einfach die Akten in den Keller gelegt werden."

Die Pkw-Maut war das Prestigeprojekt des damaligen Verkehrsministers Andreas Schauer und seiner CSU. Foto: Lisa Ducret/dpa

Lesen Sie dazu auch: Maut-Fiasko – Bund muss 243 Millionen Schadensersatz zahlen

Der Bund muss als Folge der geplatzten Pkw-Maut 243 Millionen Euro Schadenersatz an die einst vorgesehenen Betreiber zahlen. Das hatte eine Verständigung nach einem Schiedsverfahren ergeben. Die Pkw-Maut – ein Prestigeprojekt der CSU in der damaligen Bundesregierung - war 2019 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als rechtswidrig gestoppt worden. Damals war Scheuer Verkehrsminister. Das Ministerium hatte bereits grundsätzlich angekündigt, mögliche Regressforderungen gegen Scheuer zu prüfen.

Politik-News vom 30. Juli: Haldenwang: Verfassungsfeindliche Positionen bei AfD-Kandidatenwahl

20.00 Uhr: Bei der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg sind nach Einschätzung des Verfassungsschutzes teilweise "rechtsextremistische Verschwörungstheorien" verbreitet worden. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend: "Zwar sind die komplette Wahlbewerberliste und auch das Wahlprogramm für die Europawahl noch nicht final abgestimmt. Doch bereits jetzt zeigt sich, dass Personen, die in der Vergangenheit mit Positionen aufgefallen sind, die nicht mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar sind, der AfD-Delegation im kommenden Europäischen Parlament angehören werden."

Vertreter des ehemaligen gemäßigteren Lagers hätten bei den Aufstellungswahlen für die Europawahl im Juni 2024 an diesem Wochenende so gut wie keine Rolle mehr gespielt. "Vielmehr äußerten diverse Wahlbewerber rechtsextremistische Verschwörungstheorien, wie beispielsweise die vom sogenannten "Großen Austausch"", sagte Haldenwang. Er fügte hinzu: "Die bisherige Europawahlversammlung der AfD, die wir als Verdachtsfall bearbeiten, belegt einmal mehr unsere Einschätzung, dass innerhalb der Partei starke verfassungsfeindliche Strömungen bestehen, deren Einfluss weiter zunimmt."

Der Europawahl-Spitzenkandidat Maximilian Krah (l.) auf der Bühne mit den AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel. Foto: Carsten Koall/dpa

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD im März 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Diese Einstufung, die den Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln erlaubt, hatte das Kölner Verwaltungsgericht im März 2022 bestätigt. Die AfD legte Berufung ein. Das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster ist noch nicht abgeschlossen.

