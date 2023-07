US-Bürger überquert unerlaubt Grenze zu Nordkorea – harte Strafe droht

Ein US-Amerikaner hat ohne Erlaubnis die innerkoreanische Grenze von Süd- nach Nordkorea überquert und ist daraufhin festgenommen worden. Wie das dortige Kommando der Vereinten Nationen am Dienstag mitteilte, befindet sich der Grenzgänger nun in Gewahrsam der nordkoreanischen Behörden. Mehrere südkoreanische Medien berichteten am Dienstag, dass es sich um einen Soldaten der US-Armee handelt. Offiziell bestätigt wurde dies zunächst nicht.

Der US-Bürger hatte nach UN-Angaben an einer Tour entlang des südkoreanischen Teils der entmilitarisierten Zone teilgenommen, die die beiden koreanischen Staaten trennt. In den vergangenen Jahren reisten schon mehrfach US-Amerikaner illegal nach Nordkorea ein. Dort wurden sie meist zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und erst nach langen Verhandlungen wieder freigelassen.

US-Student Warmbier starb nach Festnahme in Nordkorea

Die Reisehinweise des US-Außenministeriums verbieten US-Bürgern die Einreise nach Nordkorea "aufgrund des anhaltenden ernsten Risikos der Festnahme und langfristigen Inhaftierung von US-Bürgern".

Das Verbot wurde verhängt, nachdem der US-Student Otto Warmbier während einer Reise durch das Land im Jahr 2015 von den nordkoreanischen Behörden festgenommen worden war. Er starb 2017, wenige Tage nachdem er aus dem Gefängnis entlassen und im Koma in die Vereinigten Staaten zurückgebracht worden war.

Südkorea und Nordkorea formal im Kriegszustand

Südkorea und Nordkorea befinden sich bis heute formal im Kriegszustand, weil nach dem Koreakrieg von 1950 bis 1953 kein Friedensvertrag geschlossen wurde. Seit Kriegsende trennt eine entmilitarisierte Zone die beiden koreanischen Staaten. Die an den Grenzstreifen angrenzenden Gebiete werden streng bewacht. Südkorea gehört zu den Verbündeten der USA, das kommunistische Nordkorea zählt die Vereinigten Staaten zu seinen größten Feinden. (afp/dpa/bef)

