Heizungsgesetz gestoppt: Warum das ein Triumph für Friedrich Merz ist

Es ist ein Paukenschlag – und sicher einer der bittersten Momente in der Regierungszeit von Olaf Scholz und seiner Ampel-Koalition: Quasi in letzter Minute hat das Bundesverfassungsgericht die Abstimmung über das umstrittene Heizungsgesetz gekippt. Am Freitag wollte die Koalition mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP die neuen Regelungen zum Klimaschutz im Gebäudebereich verabschieden – daraus wird nun erstmal nichts.

Nicht aus inhaltlichen Gründen, wohlgemerkt. Sondern weil die Richter das Hauruck-Verfahren, mit dem das Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause durchgepeitscht werden sollte, missbilligten. Ausgerechnet die Ampel, die angetreten war, transparent und nachvollziehbar Politik zu machen, kassiert die denkbar peinlichste Rüge: Missachtung der parlamentarischen Fairness und der gesetzgeberischen Solidität.

Rückschlag beim Heizungsgesetz: Warum CDU-Chef Merz triumphiert

Politik-Korrespondentin Julia Emmrich Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Das Stoppschild aus Karlsruhe ist gleichzeitig ein Triumph für CDU-Chef Friedrich Merz, der postwendend die Ampel aufforderte, das Urteil aus Karlsruhe zum Innehalten zu nutzen. Und die Niederlage zur Umkehr zu nutzen. Für Merz ist der Richterspruch ein politischer Booster: Mit dem erfolgreichen Eilantrag hat die CDU jetzt schon ein unschlagbares Argument für alle künftigen Wahlkämpfe in der Tasche. Motto: Die Ampel kann’s nicht, das sagt sogar das oberste Gericht. Ein unschlagbares Argument, und auch noch juristisch wasserdicht.

Doch der Triumph könnte sich bald als bitterer Sieg erweisen: Denn was bleibt von diesem fast schon historischen Abend, an dem die obersten Richter die Bundesregierung in den Senkel stellten? Es bleibt das Bild einer unfähigen Regierung, das grelle Bild eines massiven Politikversagens. Wer die Mechanismen des politischen Betriebs kennt, ahnt, wer am Ende am meisten von solchen Momenten profitiert: Diejenigen, die gar nicht erst versuchen, politisch fair und gesetzgeberisch solide aufzutreten – die Demokratieverächter, die rechten Populisten von der AfD.

