Russland: Eigene Produktion von Kamikaze-Drohnen? USA alarmiert

Der Iran hat sich im Zuge des Ukraine-Kriegs zu einem wichtigen Partner Russlands entwickelt: Seit längerem beliefert das Mullah-Regime Moskau mit Artillerie und Panzern – für den Einsatz in der Ukraine. Insgesamt mehr als 300.000 Artilleriegeschosse soll Moskau in den vergangenen sechs Monaten aus dem Iran erhalten haben. Hinzu kommen Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion, die während der russischen Angriffe auf ukrainische Städte immer mehr an Bedeutung gewonnen haben.

Nun soll Russland beabsichtigen, selbst Shahed-136-Kamikaze-Drohnen herzustellen. Dafür solle auf russischem Territorium eine Produktionsstätte errichtet werden, berichtet die Kyiv Post unter Berufung auf einen Vertreter des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Ziel sei es, pro Monat bis zu 150 Drohnen zu fertigen.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg

Ukraine-Krieg: Russlands Abhängigkeit von iranischen Drohnen

Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits Hunderte so genannter Kamikaze-Drohnen des iranischen Typs Shahed-136 eingesetzt. Sie können mehrere hundert Kilometer weit fliegen, kreisen einige Zeit über einem Zielgebiet und stürzen dann mit einer Sprengladung auf das Ziel. Die russische Armee setzt die Drohnen unter anderem für Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur ein. Importiert werden sie über das Kaspische Meer aus dem Iran. Mit einer eigenen Produktion könnte Russland die Angriffe ausweiten.

Russland setzt London zufolge vermehrt auf iranische Drohnen. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa/Archiv

USA besorgt über militärische Partnerschaft zwischen Russland und Iran

In der vergangenen Woche berichteten bereits die USA, dass Russland vom Iran Material für den Bau einer Drohnenfabrik auf seinem Territorium erhalten habe, die "Anfang nächsten Jahres voll einsatzfähig sein könnte". Das Weiße Haus veröffentlichte ein Satellitenbild des mutmaßlich geplanten Standorts in der Sonderwirtschaftszone Alabuga, rund 900 Kilometer östlich von Moskau. Die Informationen basierten auf Erkenntnissen der US-Geheimdienste, erklärte John Kirby, Sprecher für Nationale Sicherheit im Weißen Haus. Er betonte, dass die militärische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran offensichtlich immer enger werde.

Putin: Ukraine will Russen mit Drohnenattacken "verängstigen" Putin: Ukraine will Russen mit Drohnenattacken "verängstigen" Video: Krise, Krieg, Konflikt

Mit der geplanten Kapazität von 150 Drohnen pro Monat könnte Russland über eine konstante Anzahl von Waffen verfügen, um die Angriffe im Ukraine-Krieg fortzusetzen. Experten gehen jedoch davon aus, dass dies nicht ausreichen würde, um die seit Mai dieses Jahres in unverminderter Häufigkeit stattfindenden Luftangriffe fortzusetzen.

USA fordern erneute Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran

Nun drängen die USA erneut auf eine Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran. Bereits vor einem Monat forderte Washington automatische Sanktionen gegen Waren, die Moskaus Angriffe auf die Ukraine unterstützen könnten. Ein Beispiel: Bauteile für Drohnen. Die Sanktionen wurden jedoch immer wieder verschoben, da Moskau sie durch die Lieferroute über das Kapische Meer umgehen kann. Zudem galt bisher der Grundsatz, Exportverbote nicht generell, sondern anlassbezogen zu verhängen.

Mehr dazu: USA legen bei G7-Gipfel neues Sanktionspaket zu Russland vor

Ukraine: Brüssel bereitet neues Sanktionspaket vor

Mit der Lieferung von Drohnen verstößt der Iran gegen die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates. Aus Brüssel heißt es, die Europäische Union reagiere immer dann, wenn "überzeugende Beweise vorliegen" würden. Generell üben die Mitgliedsstaaten bereits erheblichen Druck auf den Iran aus, insbesondere wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen des Mullah-Regimes.

Derzeit wird in Brüssel an einem 11. Sanktionspaket gearbeitet, das dafür sorgen soll, dass bereits verhängte Strafmaßnahmen gegen das Land nicht mehr so leicht umgangen werden können. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht vor, künftig notfalls auch Exporte in Drittstaaten wie Kasachstan zu beschränken.

Auch interessant: Iran schickt offenbar Drohnen-Ausbilder auf die Krim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de