Grünen-Chefin Ricarda Lang: "Die Zeit für neue Öl- und Gasheizungen ist vorbei"

Bald sollen in Deutschland nur noch Heizungen eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden - darauf haben sich die Ampel-Parteien geeinigt. Doch es gibt zahlreiche Ausnahmen.

Grünen-Chefin Ricarda Lang dringt auf weitere Nachbesserungen beim Heizungsgesetz. „Ich lege großen Wert darauf, dass wir die Bürger bei der Investition in eine neue Heizung unterstützen. Wir setzen uns für einen starken sozialen Ausgleich ein, möglichst gestaffelt nach Einkommen“, sagte sie unserer Redaktion. Bei geringeren Einkommen sollte der Staat bis zu 80 Prozent der Kosten für eine neue Heizung übernehmen, forderte Lang. Ein Millionär dagegen brauche „wohl eher keine staatliche Unterstützung“. Lesen Sie auch: Wut & Angst: Warum der Heizungsstreit so gefährlich ist

Im Koalitionsausschuss hätten die Grünen anfangs ziemlich allein dafür gekämpft, die staatliche Förderung sozial zu staffeln, kritisierte Lang. „Aber ich bin zuversichtlich, dass wir im parlamentarischen Verfahren nun zu guten Lösungen kommen.“

Heizungen: Preise für fossile Energien werden in die Höhe schießen

Die Parteivorsitzende rief die Verbraucher dazu auf, ab sofort keine fossilen Heizungen mehr einzubauen. „Wer den Leuten einredet, dass Gas- und Ölheizungen sich lohnen, betreibt aktive Verbrauchertäuschung. Die Zeit, in der neue Öl- und Gasheizungen eingebaut werden sollten, ist vorbei“, sagte sie. „Ich rate den Bürgerinnen und Bürgern: Setzen Sie auf erprobte, bezahlbare, zukunftsfeste Heizungen.“

Spätestens vom 1. Januar 2024 an mache es wenig Sinn, neue Öl- und Gasheizungen einzubauen, bekräftigte Lang. Denn die Preise für fossile Energien würden in den nächsten Jahren in die Höhe schießen. „Öl- und Gasheizungen sind wirtschaftlich unvernünftig.“ Das könnte Sie auch interessieren: Das müssen Verbraucher zur Beratungspflicht wissen

