Gasheizung: Horrende Kosten für Hausbesitzer - Experte wagt Prognose

Nach wochenlangen Debatten und der Intervention von Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner haben sich die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP darauf geeinigt, in welche Richtung sie das neue Gebäudeenergiegesetz noch einmal drehen wollen. Die ursprünglich geplanten Regelungen zu der Frage, welche Heizungen künftig noch eingebaut werden dürfen, wurden deutlich entschärft.

Das sogenannte Heizungsgesetz soll enger an die kommunale Wärmeplanung gebunden werden. Konkret soll gelten: Wer in einem Gebiet wohnt, wo es noch keine kommunale Wärmeplanung gibt, hat erst einmal dieselben Möglichkeiten wie jetzt. Denn dort sollen die 65-Prozent-Quote an erneuerbarer Energie für Heizungen im Bestand zunächst noch nicht gelten. Es bleibt also alles beim Alten.

Wo schon eine kommunale Wärmeplanung vorliegt, greifen allerdings die Regelungen des neuen Gesetzes – und das soll bis spätestens 2028 in ganz Deutschland der Fall sein. Aber auch in Kommunen mit dieser Planung können nach den „Leitplanken“, auf die sich die Ampel-Fraktionen am Dienstag geeinigt haben, unter Umständen noch Gasheizungen eingebaut werden. Welche Ausnahmen gibt es also?

Gasheizung muss auf Wasserstoff umrüstbar sein

Voraussetzung für den Einbau einer Gasheizung soll sein, dass die Wärmeplanung in der Region ein klimaneutrales Gasnetz vorsieht und die Heizung auf Wasserstoff umrüstbar ist. Wo kein solches Netz vorgesehen ist, sollen Gasheizungen nur dann möglich sein, wenn sie zu 65 Prozent lokal mit Biomasse oder Wasserstoff versorgt werden können.

Wer ab dem kommenden Jahr eine fossil betriebene Heizung kaufen will, soll nach dem Willen der Ampel-Fraktionen dafür vorher eine verpflichtende Beratung mitmachen. Die solle auf mögliche Auswirkungen der kommunalen Wärmeplanung und „mögliche Unwirtschaftlichkeit“ hinweisen. Wer diese Beratungsleistung übernehmen soll, dazu gibt es bislang keine konkreten Vorgaben.

Wasserstoff als Gas hat andere Eigenschaften als klassisches Erdgas, kann jedoch ähnlich wie dieses als Brennstoff in Gasheizungsanlagen verwendet werden. Manfred Fischedick vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie gibt zu bedenken, dass für das vollständige Umstellen einer Heizungsanlage Einstellungen am Gasbrenner verändert werden müssen. Technisch sei das möglich, in der Breite bei Bestandsheizungen aber sehr aufwendig. Zurzeit sind nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft noch keine reinen Wasserstoffheizungen auf dem Markt.

Gasheizung "H2 ready" machen: Großes Problem

Besonders klimafreundlich ist grüner Wasserstoff, der durch Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt wird. Allerdings ist dieser bisher nur in geringen Mengen verfügbar.

Dem Energieexperten Jan Rosenow vom Thinktank RAP zufolge hätte die globale Produktion von grünem Wasserstoff im Jahr 2021 gerade einmal für 0,2 Prozent des Energiebedarfs für Heizungswärme und Warmwasser gereicht. Ein Verbändebündnis aus Verbraucherschützern, Umweltorganisationen und Energieverbänden gibt ebenfalls zu bedenken, dass Wasserstoff „selbst im Zeithorizont nach 2030 ein knappes Gut bleibt und zu sehr hohen Preisen zur Verfügung stehen wird“.

Bezeichnung der Förderung Zuschuss in Prozent Grundförderung ("Basis-Zuschuss") 25 Heizungs-Tausch-Bonus 10 Wärmepumpen-Bonus 5 Summe aller staatlichen Zuschüsse 40

Gerald Linke vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), hält dagegen: Das mittel- und langfristige Potenzial für Wasserstoff - sowohl heimisch erzeugt als auch aus EU- und Drittländern - sei groß und könne nach Studien des DVGW sogar den gesamten deutschen Primärenergiebedarf decken, allerdings frühestens ab 2030.

Heizung: Betrieb der Gasheizung mit Wasserstoff sorgt für logistische Probleme

Das Verbändebündnis warnt zudem vor großen finanziellen Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher, weil neben den Heizgeräten auch die derzeit vorhandenen Leitungsnetze nicht für den Einsatz von Wasserstoff ausgelegt sind. Die Umrüstung weiter Teile der bestehenden Gasinfrastruktur auf die Durchleitung von Wasserstoff ist aber grundsätzlich möglich.

Experte Fischedick geht davon aus, dass es bis 2035 ein „Kernnetz“ für Wasserstoff geben wird. Dieses würde allerdings nur Großverbraucher, etwa in der Industrie, beliefern. Eine Umstellung im engmaschigen Verteilernetz hält er dagegen für unwahrscheinlich. Auch Rosenow verweist auf mögliche Probleme: So könne Wasserstoff etwa ältere Rohre korrodieren und der Austausch von Zählern und anderen Komponenten hohe Kosten verursachen.

Gasheizung umrüsten: Wie wichtig wird Wasserstoff für die Wärmewende?

Fischedick räumt der Wasserstoff-Heizung „allenfalls eine Nischenfunktion“ ein. Effizienter seien die Wärmepumpe oder der Anschluss an ein Wärmenetz. Zudem sei Wasserstoff auf absehbare Zeit nur sehr begrenzt verfügbar. Der knappe Wasserstoff sollte daher besser in alternativlosen Bereichen verwendet werden, etwa in der Industrie. Wasserstoff für den Endverbraucher hält Fischedick höchstens in Stadtquartieren, die durch nahegelegene Industriestandorte ohnehin versorgt werden, für realistisch.

Ähnlich sieht es Rosenow und verweist insbesondere auf den Effizienzgrad: Um ein Haus mit grünem Wasserstoff zu heizen, werde etwa fünf Mal mehr Wind- oder Solarenergie benötigt als für das Heizen mit Wärmepumpe. Auch das Verbändebündnis gibt zu bedenken, dass Wasserstoff pro Volumen einen deutlich geringeren Heizwert hat als Erdgas. (bekö/tma/dpa)

