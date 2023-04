Türkische Wahllokale in Deutschland geöffnet

Do., 27.04.2023, 20.23 Uhr

In Deutschland haben für türkische Wahlberechtigte die Wahllokale für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei geöffnet. Gut 1,5 Millionen Stimmberechtigte können noch bis zum 9. Mai in 26 türkischen Auslandsvertretungen in Deutschland wählen. In Berlin sehen viele die Türkei in einer schwierigen Lage.

