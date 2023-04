UNO schlägt Alarm wegen ausufernder Bandenkriminalität in Haiti

Mi., 26.04.2023, 20.23 Uhr

Die UNO schlägt wegen der ausufernden Bandenkriminalität in Haiti Alarm: Die Gewalt der Banden sei "erschreckend" und breite sich "alarmierend" schnell aus, sagte die UN-Sondergesandte für Haiti, María Isabel Salvador, bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Die Explosion der Gewalt erklärt sich teils durch die Kämpfe von Banden um die Kontrolle von Stadtvierteln, in denen die Polizei kaum noch oder nicht mehr präsent ist.

Video: Justiz, Kriminalität, Politik, Krise, Krieg, Konflikt