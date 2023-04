Erstes Telefonat zwischen Xi und Selenskyj seit Beginn des Ukraine-Kriegs

Mi., 26.04.2023, 20.23 Uhr

Erstmals seit Beginn des Kriegs in der Ukraine vor mehr als einem Jahr haben Chinas Staatschef Xi Jinping und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj miteinander telefoniert. Peking kündigte an, eine hochrangige Delegation nach Kiew zu schicken, um in dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland eine "politische Einigung" zu erzielen.

