Faeser droht mit Einreiseverbot für russische Sportler

"Kriegsopfer werden verhöhnt" - Athletensprecher kritisiert IOC-Empfehlung

Maximilian Klein von Athleten Deutschland e.V. hat die IOC-Entscheidung in der Russland-Frage scharf kritisiert. Im SID-Interview bezeichnet der Direktor für Sportpolitik die Empfehlung, russische und belarussische wieder in den Weltsport einzubinden, als "verheerendes Signal". Die Verbände seien nun in der Pflicht.

