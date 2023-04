Kindergeld-Auszahlung: Wer im April lange auf das Geld warten muss

Mit dem achtzehnten Lebensjahr endet in der Regel das bedingungslose Kindergeld. Nur noch unter folgenden Bedingungen hat eine Familie Anspruch auf Kindergeld.

Seit dem 1. Januar 2023 gibt es in Deutschland eine Erhöhung des Kindergeldes. Der Betrag wird von 219 Euro auf 250 Euro pro Kind angehoben. Dies gilt für alle Kinder, unabhängig davon, ob es sich um das erste, zweite oder dritte Kind handelt. In diesem Artikel finden Sie alle Auszahlungstermine für April und auch die restlichen Termine für das Jahr 2023.

Vor der Kindergeld-Erhöhung wurden 219 Euro für das erste und zweite Kind gezahlt, 225 Euro für das dritte Kind und ab dem vierten Kind jeweils 250 Euro. Die Erhöhung des Kindergeldes für das erste und zweite Kind ist die höchste seit 1996. Lesen Sie dazu: Kindergeld-Höhe: So viel Geld bekommen Sie.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kindergeld-Auszahlung im April: Wer hat Anspruch auf Kindergeld?

Jede Familie, die in Deutschland ansässig ist und Kinder hat, hat Anspruch auf Kindergeld. Das Kindergeld wird für jedes Kind bis zum Alter von 18 Jahren gezahlt. Für volljährige Kinder gibt es jedoch auch in bestimmten Fällen einen Anspruch auf Kindergeld. Voraussetzung hierfür ist, dass sich das Kind in der Ausbildung befindet oder arbeitssuchend ist. Lesen Sie hier: Kindergeld beantragen - Wichtige Tipps für den Antrag.

Auszahlung des Kindergeldes im April: Wann und wie wird das Kindergeld ausgezahlt?

Das Kindergeld monatlich ausgezahlt. Das Kindergeld ist steuerfrei. Die letzte Zahl der jeweiligen Kindergeldnummer (die sogenannte Endziffer) entscheidet darüber, wann die entsprechenden Beträge auf dem Konto der Empfängerinnen oder Empfänger eingehen. Nachfolgend finden Sie die Auszahlungstermine mit den jeweiligen Endnummern.

Wann kommt Kindergeld? Die Termine für April und den Rest von 2023

BundesfamilienministerinLisa Paus (Die Grünen) betonte: „Ich freue mich, dass es gelungen ist, Familien deutlich stärker zu entlasten und das Kindergeld nochmals zu erhöhen.“

Staatliche Leistung Kindergeld Empfänger Erziehungsberechtigte, in Ausnahmefällen Kinder selbst Höhe mindestens 219 Euro pro Kind Dauer ab der Geburt, höchstens bis zum 25. Geburtstag Ausgaben des Staats Insgesamt 47,6 Milliarden (2021 in Deutschland)

Die letzte Zahl der jeweiligen Kindergeldnummer (die sogenannte Endziffer) entscheidet darüber, wann die entsprechenden Beträge auf dem Konto der Empfängerinnen oder Empfänger eingehen. Nachfolgend finden Sie die Auszahlungstermine mit den jeweiligen Endnummern.

Kindergeld-Auszahlung im April: Auszahlungstermine bei Endnummer 0

4. Januar

3. Februar

3. März

5. April

4. Mai

5. Juni

5. Juli

3. August

5. September

5. Oktober

6. November

5. Dezember

Kindergeld: Auszahlungstermine bei Endnummer 1

5. Januar

8. Februar

6. März

6. April

5. Mai

6. Juni

6. Juli

4. August

7. September

6. Oktober

7. November

6. Dezember

Kindergeld: Auszahlungstermine bei Endnummer 2

11. Januar

9. Februar

7. März

12. April

9. Mai

7. Juni

7. Juli

7. August

8. September

9. Oktober

8. November

7. Dezember

Kindergeld: Auszahlungstermine bei Endnummer 3

12. Januar

10. Februar

08. März

13. April

10. Mai

12. Juni

10. Juli

10. August

11. September

11. Oktober

9. November

8. Dezember

Lesen Sie auch: Kindergeld-Betrug – Mutter soll 160.000 Euro zurückzahlen

Kindergeld: Auszahlungstermine bei Endnummer 4

13. Januar

13. Februar

10. März

14. April

11. Mai

13. Juni

11. Juli

11. August

12. September

12. Oktober

10. November

11. Dezember

Kindergeld: Wann haben Kinder selbst Anspruch? Kindergeld: Wann haben Kinder selbst Anspruch?

Kindergeld: Auszahlungstermine bei Endnummer 5

16. Januar

14. Februar

13. März

17. April

12. Mai

14. Juni

12. Juli

14. August

13. September

13. Oktober

13. November

12. Dezember

Familien werden in Deutschland durch das Kindergeld finanziell unterstützt. Foto: istock / iStock

Kindergeld: Auszahlungstermine bei Endnummer 6

17. Januar

15. Februar

14. März

18. April

15. Mai

15. Juni

13. Juli

15. August

14. September

17. Oktober

14. November

13. Dezember

Kindergeld: Auszahlungstermine bei Endnummer 7

18. Januar

16. Februar

15. März

20. April

16. Mai

16. Juni

17. Juli

17. August

18. September

18. Oktober

16. November

14. Dezember

Die Familienkasse ist für die Auszahlung des Kindergelds zuständig. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Kindergeld: Auszahlungstermine bei Endnummer 8

20. Januar

17. Februar

17. März

21. April

17. Mai

20. Juni

18. Juli

18. August

19. September

19. Oktober

17. November

15. Dezember

Kindergeld: Auszahlungstermine bei Endnummer 9

23. Januar

21. Februar

20. März

24. April

22. Mai

22. Juni

19. Juli

21. August

21. September

20. Oktober

20. November

18. Dezember

(dw)

dw

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de