Arktis als Ziel: Putin weiht Atom-Eisbrecher ein

Di., 22.11.2022, 15.23 Uhr

In Russland ist ein neuer Atom-Eisbrecher vom Stapel gelaufen, mit dem Moskau seinen Einfluss in der Arktis-Region verstärken will. Kreml-Chef Wladimir Putin wohnte der Zeremonie in St. Petersburg per Videoschalte bei.

