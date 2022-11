WHO: Winter wird für Millionen von Ukrainern "lebensbedrohlich"

Mo., 21.11.2022, 19.23 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist angesichts der russischen Angriffe auf das ukrainische Stromnetz wegen des bevorstehenden Winters in großer Sorge. "Dieser Winter wird für Millionen von Menschen in der Ukraine lebensbedrohlich sein", sagte der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, in Kiew.

