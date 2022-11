Netanjahu mit Regierungsbildung in Israel beauftragt

Netanjahu mit Regierungsbildung in Israel beauftragt

So., 13.11.2022, 15.23 Uhr

Der israelische Präsident Isaac Herzog hat den früheren Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Netanjahu hatte die Wahl vor zwei Wochen gewonnen und will mit seinen potenziellen Koalitionspartnern die am weitesten rechts stehende Regierung in der israelischen Geschichte bilden.

Video: Politik