Kurz erklärt: Swing States bei US-Wahlen

Mo., 07.11.2022, 11.23 Uhr

Die so genannten Swing States in den USA können Wahlen entscheiden. In diesen US-Bundesstaaten ist der Ausgang ungewiss, anders als in Hochburgen von Demokraten oder Republikanern. Meist konzentriert sich der Wahlkampf auf diese Staaten.

