Taiwan-Politik: Scholz warnt China vor Eskalation

Fr., 04.11.2022, 13.24 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch in China die Drohungen Pekings gegen Taiwan kritisiert. Eine "Veränderung des Status quo von Taiwan" dürfe "nur friedlich und in gegenseitigem Einvernehmen" erfolgen, sagte Scholz in Peking.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Politik