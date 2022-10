Scholz: Ukraine-Investitionen "in künftiges EU-Mitglied"

Mo., 24.10.2022, 14.24 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Ukraine als "Teil der europäischen Familie" bezeichnet. Beim fünften Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin sagte Scholz, wer als privater Investor in den Wiederaufbau der Ukraine investiere, der investiere in ein künftiges EU-Mitgliedsland.

