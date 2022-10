Cannabis-Legalisierung: Warum der Kassenärzte-Chef jetzt warnt

Cannabis wird in der neuen Regierung legalisiert. Doch die Auswirkungen der Droge auf den Körper und die Psyche der Konsumenten dürfen nicht unterschätzt werden.

Die Ampel will Cannabis legalisieren – und stößt damit auf massive Kritik. Am Mittwoch wurden nun erste konkrete Überlegungen bekannt – demnach könnten Kauf und Besitz von 20 Gramm Cannabis ab dem Alter von 18 Jahren künftig grundsätzlich straffrei sein. Ob das Gesetz am Ende aber überhaupt kommt, ist offen. Eine Hürde ist das EU-Recht.

Sicher ist: Die Vorbereitungen für die geplante kontrollierte Freigabe von Cannabis in Deutschland werden konkreter. Wie ein Sprecher von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dieser Redaktion bestätigte, werden aktuell Eckpunkte für das Gesetz zwischen fünf beteiligten Ministerien abgestimmt. Das sind ungewöhnlich viele. Der Grund: Bei der geplanten Legalisierung geht es um rechtliche und gesundheitliche Fragen, aber auch um Änderungen im Bereich internationalen und nationalen Handel sowie um den Anbau der Hanfpflanzen in Deutschland. Ein abgestimmtes Eckpunktepapier liegt noch nicht vor.

Lauterbach: Eckpunkte zur Cannabis-Freigabe sollen bald vorgestellt werden

SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einzuführen. Zur Vorbereitung umfangreicher Regelungen dafür waren mehrere Expertenanhörungen organisiert worden. Lauterbach hatte zum Herbst ein Eckpunktepapier und für Ende des Jahres einen Gesetzentwurf angekündigt, so dass man mit dem Gesetzgebungsverfahren im nächsten Jahr rechnen könne.

Nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland sehen die Vorstellungen des Gesundheitsministerium auch vor, den Eigenanbau von bis zu zwei Cannabis-Pflanzen zu erlauben. Die Menge des berauschenden Wirkstoffs THC im legalisierten Cannabis solle maximal 15 Prozent betragen dürfen. Um „cannabisbedingte Gehirnschädigungen“ zu verhindern, dürften an Menschen von 18 bis 21 Jahre nur Produkte mit einem THC-Gehalt von höchstens 10 Prozent verkauft werden.

Cannabis: Abgabestellen sollen Mindestabstand zu Schulen haben

Grundsätzlich könnte Cannabis demnach rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Würden Jugendliche unter 18 Jahre mit Cannabis erwischt, solle Straffreiheit gelten. Allerdings sollten Jugendämter sie dann zur Teilnahme an Präventionskursen verpflichten. Zudem solle das mitgeführte Cannabis beschlagnahmt werden.

Für Standorte von Cannabis-Geschäften stünden Vorgaben wie Mindestabstände zu Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen im Blick. Trotz einer Legalisierung solle es untersagt bleiben, für Cannabis-Produkte zu werben.

Ärztevertreter: Cannabis kann bei Heranwachsenden bleibende Schäden erzeugen

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen kritisiert die Cannabis-Legalisierung grundsätzlich: „Aus ärztlicher Sicht ist Cannabis, genauso wie Tabak und Alkohol, nicht harmlos“, sagte der Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) dieser Redaktion. „Man darf dem Cannabiskonsum nicht das Mäntelchen der Ungefährlichkeit umhängen, nur weil bestimmte Wählergruppen der Ampel-Parteien sich das so wünschen“, warnte der Mediziner. Cannabis könne gesundheitsschädlich sein, das gelte insbesondere für die neuen Cannabisprodukte, die deutlich stärker in der Wirkung seien. „Gerade bei Heranwachsenden kann es bei regelmäßigem Konsum zu bleibenden Schäden kommen. Das darf man nicht vergessen“, mahnte Gassen.

Der KBV-Vorsitzende äußerte zudem Zweifel daran, ob die geplante Legalisierung am Ende dazu nütze, die Drogenkriminalität einzudämmen und die Umstiege auf härtere Drogen zu verhindern. „In den Niederlanden, in denen es ja auch nur eine Duldung und keine echte Legalisierung gibt, hat es wohl nicht funktioniert“, so Gassen. Es sei darüber hinaus „bemerkenswert, dass die Cannabis-Legalisierung angesichts der großen Probleme in diesem Land offensichtlich ein zentrales Projekt der Ampel-Regierung ist“.

Legalisierung: Bayerns Gesundheitsminister warnt vor Cannabis-Freigabe

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, die die Ampel-Pläne zu stoppen. Damit drohe eine weitere Verharmlosung der Risiken durch diese Droge. Zu den Cannabis-Risiken zählten neben der Gefahr einer Abhängigkeitsentwicklung negative Auswirkungen auf das Gedächtnis sowie auf Lern- und Denkleistungen, so Holetschek. Zudem sei das Risiko für die Entwicklung einer psychotischen Erkrankung sowie weiterer psychiatrischer Erkrankungen erhöht.

„Wir stehen nicht nur vor einem Corona-Winter, sondern auch vor einem Blackout in der Versorgung unseres Gesundheitssystems, wenn ich etwa an die Unterfinanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung denke oder an die aktuellen Mehrkosten-Probleme der Krankenhäuser“, sagte Holetschek. Und auch die Pflege-Reformen müssten endlich angepackt werden. Darum sollte sich Lauterbach jetzt mit aller Kraft kümmern.

Name Karl Lauterbach Geburtsdatum 21. Februar 1963 Sternzeichen Fische Amt Gesundheitsminister Partei SPD Parteimitglied seit 2005 Familienstand Geschieden, fünf Kinder Größe 1,83 Meter

