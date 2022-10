Lauterbach wünscht sich schon jetzt Corona-Einschränkungen

Fr., 14.10.2022, 12.23 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appelliert an die Länder, schon jetzt Corona-Einschränkungen zu verhängen, wie zum Beispiel die Maskenpflicht in Innenräumen. "Je früher man die Bremse tritt, umso besser", sagte Lauterbach in Berlin.

