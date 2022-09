Scholz' Prager Rede zur Stärkung der EU von Macron begrüßt

Do, 01.09.2022, 14.23 Uhr

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Prager Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit seiner Forderung nach einer stärkeren und unabhängigeren EU begrüßt. Die Rede des Kanzlers am Montag in Prag war als Antwort auf Macrons Grundsatzrede zur Reform der EU verstanden worden, die der französische Präsident vor fünf Jahren an der Universität Sorbonne gehalten hatte.

