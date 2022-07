Zehntausende feiern Christopher Street Day in Berlin

Sa, 23.07.2022, 16.23 Uhr

In Berlin hat die Kundgebung zum Christopher Street Day (CSD) begonnen. Das Motto lautet in diesem Jahr "United in Love - Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung". Zu der Veranstaltung hatte der Bundestag am Morgen erstmals die Regenbogenflagge gehisst.

