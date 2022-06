Präsident Selenskyj besucht erstmals Frontlinie in der Südukraine

So, 19.06.2022, 10.44 Uhr

Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Frontlinie in der Südukraine besucht. Er inspizierte ein beschädigtes Gebäude der Regionaladministration in Mykolaijiw und reiste anschließend in die Region Odessa weiter.