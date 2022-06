Scholz, Draghi und Macron im Zug auf dem Weg nach Kiew

Do, 16.06.2022, 07.53 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sind gemeinsam an Bord eines Sonderzuges auf dem Weg nach Kiew. Sie haben den Zug in Polen bestiegen und werden am Morgen in Kiew erwartet.