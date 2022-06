"Es war der einzige Weg": Ukrainer fliehen über Russland in die EU

Fr, 10.06.2022, 14.04 Uhr

Hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine kommen jeden Tag in Estland an. Viele von ihnen stammen aus Orten wie Charkiw oder Mariupol. Sie sind über Russland in die EU geflohen, weil der direkte Weg in Richtung Westen durch die heftigen Kämpfe versperrt war.