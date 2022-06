Selenskyj besucht ukrainische Stellungen im Donbass

Mo, 06.06.2022, 13.39 Uhr

In einer entscheidenden Phase der Kämpfe im Donbass hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Region im Osten des Landes besucht. Er besichtigte Kommandoposten und Stellungen an der Front in der Stadt Lysytschansk und zeichnete Soldaten für ihren Einsatz aus.