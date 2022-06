100 Tage Krieg: Ukrainer zum Durchhalten aufgerufen

Fr, 03.06.2022, 09.24 Uhr

Am 100. Tag des russischen Angriffskrieges in der Ukraine haben die Behörden die Menschen zum Durchhalten aufgerufen. Vor allem die Region Luhansk im Osten ist derzeit hart umkämpft, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache sagte.