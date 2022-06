100 Tage Krieg in der Ukraine

Do, 02.06.2022, 14.29 Uhr

Am Freitag ist es 100 Tage her, dass Russland sein Nachbarland angegriffen hat. AFPTV zeigt die eindrücklichsten Bilder in einer animierten Foto-Slideshow.