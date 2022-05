Massaker in Uvalde: Nach der Trauer kommt die Wut

So, 29.05.2022, 14.08 Uhr

Nach dem Massaker an einer Grundschule mit 21 Toten hat sich das Zentrum von Uvalde in Texas in ein Blumenmeer verwandelt. Viele empfinden nicht nur Trauer, sondern auch Wut.