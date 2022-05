Ukraine-Krieg Liveblog: Öl-Embargo gegen Russland rückt näher

Deutschland befürwortet ein Öl-Embargo gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs. Die EU will am Mittwoch Pläne vorlegen. Mehr im Blog.

Weitere Zivilisten sollen aus dem seit Wochen umkämpften Asow-Stahlwerk in Mariupol im Süden der Ukraine in Sicherheit gebracht werden. Am Wochenende gelangten nach ukrainischen Angaben mehr als hundert Menschen nach Saporischschja.

Die EU will diese Woche Pläne für ein Öl-Embargo gegen Russland vorlegen

Deutschland unterstützt den Importstopp neuerdings

Entgegen aller Erwartungen plant Russland nicht mit einem Ende des Angriffskrieg zum 9. Mai

Im Rahmen einer Rettungsaktion sollen erneut Zivilisten aus Mariupol gerettet werden

Ukrainische Truppen sollen russische Schiffe im Schwarzen Meer attackiert haben

Sowohl Friedrich Merz als auch Gregor Gysi planen eine Ukraine-Reise

Berlin/Kiew/Moskau. Mehr als zwei Monate nach Beginn der russischen Angriffe in der Ukraine ist kein Ende des Krieges in Sicht. Außenminister Sergej Lawrow bekräftigte gegenüber dem italienischen Fernsehsender Mediaset, dass Russland seinen Militäreinsatz anders als erwartet nicht bis zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai beenden werde. "Unser Militär wird seine Handlungen nicht künstlich an irgendeinem Datum ausrichten".

Die Kämpfe spitzen sich derzeit besonders im Süden und Osten des Landes zu. Die EU will mit einem Importstopp für russisches Öl den Druck auf Moskau erhöhen. Bisher galt Deutschland hier als wichtigster Bremser. Nun wäre ein Öl-Embargo verkraftbar, heißt es aus der Bundesregierung – doch andere EU-Mitglieder seien noch nicht so weit. Eine Entscheidung ist für Mittwoch geplant.

Worum geht es in dem Konflikt? Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ukraine-Konflikt

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Montag, 2. Mai: Weitere Zivilisten sollen aus Stahlwerk in Mariupol evakuiert werden

15.41 Uhr: In Mariupol haben internationale Helfer eine erneute Evakuierung von im Asow-Stahlwerk eingekesselten Zivilisten vorbereitet. Nachdem am Wochenende erstmals dutzende Menschen das riesige Industriegelände verlassen konnten, sollte am Montagmorgen eine erneute Rettungsaktion beginnen. Während in Mariupol eine für die Evakuierungsaktion vereinbarte Waffenruhe galt, gingen die russischen Angriffe in der übrigen Donbass-Region weiter. Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Kämpfe erteilte Russlands Außenminister Sergej Lawrow eine Absage.

Die Evakuierung am Montag sollte nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung von Donezk, Pawlo Kyrylenko, eigentlich um 07.00 Uhr (Ortszeit; 06.00 Uhr MESZ) beginnen. Bis zum Mittag waren die Evakuierungsbusse nach Angaben des Rathauses von Mariupol jedoch noch nicht an der vereinbarten Sammelstelle angekommen.

In Mariupol hat am Wochenende eine internationale Evakuierungsaktion zur Rettung von Zivilisten begonnen. Foto: dpa

Bundesinnenministerin verurteilt Nazi-Vergleich von Lawrow

15.35 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den Nazi-Vergleich des russischen Außenministers Sergej Lawrow in Bezug auf den Ukraine-Krieg scharf verurteilt. "Die unerträgliche Äußerung von Herrn Lawrow zeigt, dass die russische Kriegspropaganda vor nichts Halt macht. Lawrows Worte sind auch ein Schlag ins Gesicht aller Jüdinnen und Juden in Deutschland", sagte Faeser unserer Redaktion.

Faeser hob hervor: "Wir stellen uns der russischen Kriegspropaganda, den infamen Lügen und den Versuchen, die Geschichte zu verdrehen, mit aller Macht entgegen."

EU-Plan zu Öl-Embargo gegen Russland soll in Kürze kommen

15.10 Uhr: Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen will spätestens am Mittwoch ihren Vorschlag für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen präsentieren. Das bestätigten Mitarbeiter der Behörde am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Den Angaben zufolge soll das mittlerweile sechste Sanktionspaket unter anderem die Einführung eines Öl-Embargos sowie weitere Strafmaßnahmen gegen Personen und Unternehmen umfassen. Unter letzteren wird nach dpa-Informationen diesmal auch die größte russische Bank, die Sberbank, sein. Im Gespräch ist auch, die zivile nukleare Zusammenarbeit mit Russland einzuschränken. So bezog beispielsweise die Slowakei bis zuletzt noch russische Brennelemente für seine Atomreaktoren.

Beim Thema Öl-Embargo war bis zuletzt unklar, unter welchen Bedingungen sehr stark von russischen Öllieferungen abhängige Länder wie Ungarn die benötige Zustimmung zu einem EU-Einfuhrverbot geben könnten. Denkbar wären zum Beispiel eine sehr lange Übergangsfrist oder Ausnahmeregelungen. Als mögliche Übergangsfrist waren zuletzt ein Termin Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres im Gespräch.

Leitungen und Tanks im Grosstanklager Ölhafen Rostock. Foto: dpa

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Nach einer Explosion in Kiew sind Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Spirituosenhändler betrachtet die Schäden an seinem Geschäft nach einer Explosion im Stadtzentrum Kiews. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Rettungskräfte entfernen Trümmer von zerstörten Häusern in Saporischschja. Russische Behörden haben Nuklearspezialisten in das Atomkraftwerk der Stadt geschickt. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Die russische Armee hat ihre Offensive fortgesetzt und besonders die Großstadt Charkiw ins Visier genommen.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Bewohner von Charkiw haben in einer U-Bahn-Station Schutz gesucht, die als Luftschutzbunker dient. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten fahren auf einem Panzer in einem Vorort von Kiew. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ukrainische Soldaten installieren ein Maschinengewehr auf einem Panzer. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Borodjanka sind nur noch Ruinen eines Wohnblocks übrig. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Valentyna Sherba vor den Ruinen ihres Familienhauses in Tschernihiw. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein Mann aus dem Donbass wartet am Bahnhof von Pokrowsk auf seine Evakuierung in eine sichere Stadt in der Ukraine. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ausgebrannt und überrollt: Zerstörte Autos auf einer Landstraße in der Nähe von Butscha. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Die achtjährige Lilia lebt mit ihren Eltern und einem Hund seit Kriegsbeginn in einem unterirdischen Parkhaus in Charkiw. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten In Mariupol werden die Straßen von russischen Panzern kontrolliert. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Menschen im ukrainischen Ozera gehen mit Blumen in den Händen zu einer Beerdigung. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Das Stahlwerk Azovstal in Mariupol, wo sich nach ukrainischen Angaben noch immer rund 1.000 Zivilisten befinden. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Aktuelle Fotos aus den Kriegsgebieten Ein ukrainischer Soldat entzündet Kerzen in der Wolodymyski-Kathedrale. Trotz internationaler Bitten um eine Feuerpause haben russische Soldaten auch am orthodoxen Osterfest weiter angegriffen. Foto: dpa

Hier startet ein neuer Newsblog. Ältere Nachrichten zum Ukraine-Krieg lesen Sie hier.

