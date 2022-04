SPD-Politikerin Rehlinger zur saarländischen Ministerpräsidentin gewählt

Mo, 25.04.2022, 13.26 Uhr

Rund vier Wochen nach der Landtagswahl im Saarland ist der Regierungswechsel vollzogen: Der Landtag in Saarbrücken wählte in seiner konstituierenden Sitzung die SPD-Politikerin Anke Rehlinger zur neuen Ministerpräsidentin. of Anke Rehlinger