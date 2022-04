Parlamentswahl in Slowenien begonnen - Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

So, 24.04.2022, 11.23 Uhr

In Slowenien hat die Wahl zu einem neuen Parlament begonnen, bei der ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Partei SDS des rechtspopulistischen Regierungschefs Janez Jansa und der oppositionellen Freiheitsbewegung (GS) des Polit-Newcomers Robert Golob erwartet wird. He faces businessman-turned-politician Robert Golob in the election amid anger over the government's crackdown on civil liberties