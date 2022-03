Faeser weist Kritik am Umgang mit Ukraine-Flüchtlingen zurück

Fr, 18.03.2022, 14.17 Uhr

Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD) hat beim Besuch eines Ankunftszentrums in Berlin Kritik am Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine zurückgewiesen. Es habe vom ersten Tag an Arbeitsgruppen gegeben, sagte Faeser.