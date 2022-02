Mindestens 100.000 Menschen bei Friedensdemonstration in Berlin

So, 27.02.2022, 15.31 Uhr

Die Großdemonstration in Berlin gegen den Krieg in der Ukraine ist auf enormes Interesse gestoßen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am frühen Nachmittag trotz weiteren Zustroms bereits "auf eine niedrige sechsstellige Zahl" geschätzt.