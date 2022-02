Putin ruft ukrainische Armee zum Putsch auf

Fr, 25.02.2022, 16.54 Uhr

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die ukrainische Armee aufgefordert, die Macht in Kiew zu übernehmen und Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Regierung zu stürzen. Putin äußerte sich in einer an die ukrainischen Streitkräfte gerichteten Rede, die im russischen Fernsehen übertragen wurde.