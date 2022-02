Zivilisten flüchten aus der Ost-Ukraine Richtung Russland

So, 20.02.2022, 15.31 Uhr

Im Zuge der Ukraine-Krise flüchten Menschen aus dem Osten des Landes ins benachbarte Russland, wo sie in Notlagern Aufnahme finden. Pro-russische Rebellenführer in Donezk und Luhansk hatten dazu aufgerufen,sich in Sicherheit zu bringen.