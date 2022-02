Scholz: Nato-Osterweiterung steht gar nicht an

Di, 15.02.2022, 16.42 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau eine mögliche Nato-Osterweiterung in weite Ferne geschoben. Er glaube nicht, dass sich die Frage in seiner Amtszeit stellen werde, sagte Scholz.