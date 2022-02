Ukraine-Krise: Deutschland schickt Panzer nach Litauen

Di, 15.02.2022, 08.58 Uhr

Deutschland schickt neben Soldaten auch Panzer zur Unterstützung ins Nato-Land Litauen. Die Fahrzeuge wurden in Munster in Niedersachsen verladen. Hintergrund ist der Ukraine-Konflikt; Russland hat massiv Truppen an der Grenze zusammengezogen.