Steuererklärung selber machen: Was brauche ich? Eine Checkliste

Finanzen Steuererklärung selber machen: Checkliste – Was brauche ich?

Millionen Deutsche sind jährlich dazu verpflichtet, ihre Steuererklärung abzugeben. Personen, die nicht zur Abgabe verpflichtet sind, drücken sich gerne vor dem Papierkram. Was nach viel Arbeit klingt, ist mit etwas Vorbereitung halb so aufwendig. Lesen Sie hier, was Sie für die Abgabe Ihrer Steuererklärung brauchen.

Steuererklärung selbst machen: Eine Checkliste

Personenbezogene Daten: Die wichtigsten Unterlagen für die Steuererklärung sind zum einen der Personalausweis oder Reisepass, um sich auszuweisen. Das gilt sowohl für eine selbst angefertigte Online-Abgabe Ihrer Steuererklärung als auch für den Gang zum Steuerberater. Lesen Sie hier: Diese Fristen gelten für die Abgabe der Steuererklärung 2019 bis 2022.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Steueridentifikationsnummer: Damit das Finanzamt Ihre Daten zuordnen kann, müssen Sie die Steuernummer angeben, die Ihnen zugeteilt worden ist. Falls Sie noch keine Steuernummer haben, erhalten Sie diese nach Abgabe ihrer Steuererklärung.

Einkommenssteuerbescheid: Dieser Abschlussrechnung können Ihre im Voraus bezahlte Einkommensteuer entnehmen. Dieses Dokument wird vom Finanzamt ausgestellt.

Kontoauszüge: Für die Anfertigung Ihrer Steuererklärung ist es hilfreich, wichtige Kontoauszüge bereitzuhalten. Für gewisse Ausgaben sind Belege erforderlich.

Lesen Sie dazu: Steuererklärung: Diese Daten speichert das Finanzamt

Steuererklärung: Wichtige Einkommensnachweise

Um Ihre Steuererklärung anzufertigen, müssen Sie ihr Einkommen nachweisen. In Ihrem Lohnsteuerbescheid können Sie Ihre Steuerabzüge und Sozialabgaben, Ihren Bruttoarbeitslohn und viele weitere Beträge ablesen. Wichtig sind folgende Beträge:

Bescheinigungen über die Höhe des ausgezahlten Arbeitslosengeldes, Krankengeldes, Mutterschaftsgeldes, Elterngeldes, Übergangsgeldes oder Insolvenzausfallgeldes

Abfindungen

Rentenbescheide

Notarvertrag mit vereinbarter Kaufpreisrente

Mieteinnahmen

Steuerbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen

Zinsanteile bei unverzinslichen Forderungen

Unterhaltsleistungen bei Realsplitting

erhaltene Leistungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich

Werbungskosten: Was Sie absetzen können

Unter "Werbungskosten" versteht man alle Kosten, die durch Ihren Beruf entstehen. Mit entsprechenden Belegen können Sie folgende Kosten absetzen:

Fahrtkosten

Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)

Arbeitsmittel und Berufsbekleidung

Aufwendungen für ein Arbeitszimmer

Reisekosten

Aufwendungen für berufliche Fortbildung

Bewerbungskosten

Umzugskosten bei beruflicher Veranlassung

Doppelte Haushaltsführung

Steuerberatungskosten

Falls Sie Wohnraum vermieten, sind ebenfalls Nachweise vorzulegen, unter anderem zu Erhaltungsaufwendungen und Nebenkosten.

Steuererklärung für Familien: Wichtige Angaben zu Kindern

Haben Sie Kinder, müssen diese unbedingt in der Steuerklärung eingetragen werden. Wichtig bei Familien sind folgende Daten:

Steueridentifikationsnummer

Kinderbetreuungskosten

Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung, Schulbescheinigung

elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Kindes

Bescheid über Halbwaisenrente

Aufhebungsbescheide zum Kindergeld

Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

Sonderausgaben: Was in der Steuererklärung wichtig ist

Weitere Ausgaben, die nicht unter die oben genannten Kategorien fallen, können Sie als "Sonderausgabe" festhalten. Dazu zählen:

Versorgungsaufwendungen, darunter Kranken- und Pflegeversicherung, Erwerbsunfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfall- und (Kfz-)Haftpflichtversicherung, Lebens- und Rentenversicherung

Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)

Spenden

Kosten für eigene Berufsausbildung

Gezahlte Unterhaltsleistungen bei Realsplitting

Zahlungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich

Mehr zum Thema: Steuererklärung für Rentner: So einfach soll sie nun werden

Außergewöhnliche Belastungen: Das zählt dazu

Eine weitere Kategorie in der Steuererklärung sind "Außergewöhnliche Belastungen". Im Gegensatz zu Sonderausgaben können bei Vorlage von Belegen folgende Beträge abgesetzt werden:

Krankheitskosten, darunter Medikamente, selbst gezahlte Arztkosten, Brille, Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestelle, Fahrtkosten

Pflegeaufwendungen

Beerdigungskosten

Kurkosten

Kosten für den Heilpraktiker

Unterhalt an Angehörige

Ausweis für behinderte Menschen

Steuererklärung: Weitere wichtige Unterlagen

Zum Schluss gibt es weitere Leistungen, die Sie unter Vorlage von Zahlungsnachweisen einreichen können, darunter:

Handwerkerleistungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung oder des Vermieters

Bescheinigung des Anlageinstituts über die elektronische Übermittlung der vermögenswirksamen Leistungen

Antrag Wohnungsbauprämie

(day)

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de