Scholz: "Alle in Europa müssen sich sicher fühlen können"

Fr, 10.12.2021, 17.31 Uhr

Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel als "das große Anliegen" bezeichnet. Alle in Europa müssen sich sicher fühlen können, sagte Scholz.