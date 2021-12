SPD gibt Ministerien bekannt - Lauterbach wird Gesundheitsminister

Berlin. Die SPD gibt bekannt, wer in der künftigen Regierung Ministerposten übernehmen wird. Bundesgesundheitsminister wird Karl Lauterbach.

Harvard-Absolvent, Arzt, Gesundheitsökonom und fünffacher Vater - der SPD-Politiker Karl Lauterbach sitzt seit 2005 im Bundestag. 2019 gab er seine Kandidatu für den SPD-Vorsitz bekannt. Alles, was Sie über ihn wissen müssen, sehen Sie im Video.

Die SPD hat die Besetzung ihrer Ministerposten bekannt gegeben. Das Bundesgesundheitsministerium wird künftig von Karl Lauterbach geleitet. Das teilte die SPD am Montag in Berlin mit. Die SPD benannte als letzte der drei Parteien der geplanten Ampel-Koalition ihre Ministerinnen und Minister. Der 58-jährige Gesundheitsexperte Lauterbach soll mitten in der Hochphase der vierten Corona-Welle das Amt vom scheidenden Amtsinhaber Jens Spahn (CDU) übernehmen.

SPD-Ministerposten stehen nun fest

Auch die weiteren noch offenen Posten sind nun vergeben. Die von der SPD geleiteten Ressorts werden mit folgenden Personen besetzt:

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Innenministerium: Nancy Faeser

neues Bauministerium: Klara Geywitz

Verteidigungsressort: Christine Lambrecht

Arbeit und Soziales: Hubertus Heil

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Svenja Schulze

Kanzleramt: Wolfgang Schmidt

Bundeskabinett soll Mittwoch vereidigt werden

Das neue Bundeskabinett soll nach der für Mittwoch geplanten Wahl des neuen Bundeskanzlers vereidigt werden. Die Grünen besetzen das Außenministerium (Annalena Baerbock), das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Vizekanzler Robert Habeck), das Familienministerium (Anne Spiegel), das Umweltressort (Steffi Lemke) und das Agrarministerium (Cem Özdemir). Die FDP stellt den Finanzminister (Christian Lindner), den Verkehrsminister (Volker Wissing), den Justizminister (Marco Buschmann) und die Bildungsministerin (Bettina Stark-Watzinger).

Karl Lauterbach hatte im Vorfeld als einer der Favoriten für den Gesundheitsminsterposten gegolten. Selbst Markus Söder (CSU) hatte sich in der Sendung von "Anne Will" am Sonntagabend für den SPD-Gesundheitsexperten ausgesprochen. (jkali)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de