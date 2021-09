Bundestagswahl 2021: Alle Ergebnisse, Hochrechnungen & Prognosen

Berlin Am Sonntag wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Hier finden Sie alle Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse der Wahl.

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

An diesem Sonntag findet die Bundestagswahl statt

Insgesamt sind etwa 60 Millionen Wahlberechtigte dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben

Hier finden Sie am Wahlabend die Hochrechnung und alle Ergebnisse

Am 26. September ist es soweit: Rund 60 Millionen Wahlberechtigte stimmen über die neue Zusammensetzung des Parlaments ab. Je nachdem, wie die Bundestagswahl endgültig ausgeht, könnte es zu einem deutlichen Regierungswechsel kommen: Derzeit sieht es in Umfragen so aus, als würde die SPD stärkste Kraft im Bund werden. Damit haben die Sozialdemokraten mit Olaf Scholz eine reelle Chance, die nächste Bundesregierung anzuführen und den Kanzler zu stellen.

Doch auch die Union könnte, gemeinsam mit FDP und Grünen, laut aktuellen Berechnungen eine Stimmmehrheit für die sogenannte "Jamaika-Koalition" haben. Das Rennen zwischen den Volksparteien CDU und SPD ist wenige Tage vor der Wahl weiter knapp. Klar ist jedenfalls: Erstmals seit der Zeit Konrad Adenauers wird es wohl im Bund ein Dreierbündnis als Koalition geben. Wie die Wahl ausgeht, können Sie am 26. September an dieser Stelle lesen.

Bundestagswahl: Prognosen, Hochrechnungen und Wahlergebnis

Die zukünftige Sitzverteilung im Bundestag hängt nicht nur davon ab, wie viele Zweitstimmen die Parteien bundesweit erhalten – sondern auch davon, wie viele Direktmandate sie in den 299 Wahlkreisen über die Erststimmen gewinnen. Wie viele Abgeordnete von Union, SPD, Grünen, FDP, Linke und AfD im 20. Bundestag sitzen werden – und welche Partei in welcher Region besonders stark ist, können Sie am Wahlabend in unserer Interaktiv-Grafik sehen.

Am Sonntagabend werden in diesem Artikel ab 18.00 Uhr die ersten Prognosen und die darauffolgenden Hochrechnungen veröffentlicht. Das vorläufige Ergebnis, das der Bundeswahlleiter bekannt gibt, wird wohl in der Nacht zum 27. September feststehen. Vor der Wahl zeigen die hier dargestellten Grafiken die bisherigen Umfrageergebnisse.

Bundestagswahl: Diese Koalitionen sind rechnerisch möglich

Die Wählerinnen und Wählern können am Wahltag bis 18.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Wie die nächste Bundesregierung aussieht, steht damit aber noch nicht fest: Vielmehr müssen die Parteien nach der Wahl miteinander verhandeln – und das kann sich schon mal ziehen. Die aktuelle Regierung wurde beispielsweise erst am 14. März 2018 vereidigt, fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl.

Der Koalitionsrechner zeigt, welche Bündnisse auf Basis der aktuellen Umfrageergebnisse eine Mehrheit im Bundestag hätten. Sobald es am 26. September erste Prognosen oder Hochrechnungen gibt, fließen diese in die Grafik ein.

