Der Koch aus dem World Trade Center, der 9/11 überlebte

So, 05.09.2021, 18.08 Uhr

Der Koch Michael Lomonaco hat die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York durch Zufall überlebt: Anstatt wie üblich in sein Restaurant im 107. Stock des Nordturms zu gehen, begab er sich am Morgen zu einem Optiker, um seine Brille überprüfen zu lassen. Den Opfern fühlt sich der Überlebende für immer verpflichtet.