Bundestagswahl-News: Linke fordert SPD zu gemeinsamem Bündnis auf ++ Baerbock verzichtet auf Reise

In drei Wochen findet die Bundestagswahl statt

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz spricht sich gegen ein Bündnis mit der Linken aus

Linken-Chefin Hennig-Wellsow warnte Scholz dagegen vor einer Koalition mit der FDP

Die Linke fordert eine Reform der Nato

Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock will vor der Wahl nicht nach Paris fliegen

Laschets "Zukunftsteam" stellt Pläne zur Digitalisierung vor

Berlin. Am 26. September wählen die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland einen neuen Bundestag. Nach 16 Jahren wird im Herbst die Ära von Angela Merkel enden, denn sie tritt nicht erneut an. Die Briefwahl hat bereits begonnen – wegen der Corona-Pandemie erwarten Wahlforscher einen neuen Rekord.

Drei Wochen vor der Bundestagswahl befindet sich der Wahlkampf in der heißen Phase. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz liegt mittlerweile in Umfragen vorne, der Aufwärtstrend bei den Sozialdemokraten scheint sich in den Umfragen zu verfestigen. Scholz könnte am Ende als Sieger aus dem Rennen gehen.

Das liegt auch daran, dass der Kandidat der Union, Armin Laschet, und die Grünen-Kandidatin, Annalena Baerbock, mit ihren Parteien weiter an Zustimmung in der Bevölkerung zu verlieren scheinen. Wie die Wahl ausgeht und welche Regierungskoalitionen im Anschluss möglich sind, dürfte somit spannend werden. Alle wichtigen Infos und Nachrichten zur Wahl finden Sie hier im News-Ticker.

Nachrichten zum Wahlkampf von Montag, 6. September: Laschets "Zukunftsteam" stellt Pläne für Digitalisierung vor

7.48 Uhr: Mit Plänen zur Digitalisierung will das sogenannte Zukunftsteam von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet am Montag seinen ersten Aufschlag machen. An der Veranstaltung zur Vorstellung der Vorhaben sollte am Abend in Berlin neben Laschet unter anderen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) teilnehmen.

Wie die "Rheinische Post" (Montag) unter Berufung auf das ihr vorliegende Positionspapier berichtete, sieht es 25 Einzelmaßnahmen vor. Diese seien teils bereits im Wahlprogramm von CDU und CSU zu finden. So strebe die Union etwa Allianzen europäischer Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Unternehmen an, etwa bei Hochleistungszentren oder Forschung zu Künstlicher Intelligenz.

Baerbock will auf Wahlkampf-Auftritt in Paris verzichten

7.15 Uhr: Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will anders als ihre beiden Konkurrenten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) vor der Bundestagswahl nicht nach Paris reisen, um den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu treffen. Baerbock halte es für angemessen, "so viel Zeit wie möglich für den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land zu nutzen", hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zur Begründung aus der Parteizentrale. "Der Élysée-Palast ist auch kein Ort für den Wahlkampf."

Der Élysée-Palast in Paris ist der Amtssitz des französischen Präsidenten. Am Montag wird Macron dort den Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Scholz empfangen. Am Mittwoch soll dann der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Laschet dort zu Gast sein.

Hennig-Wellsow warnt Scholz vor Bündnis mit FDP

2.12 Uhr: Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow hat mit Nachdruck für ein Linksbündnis geworben und den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz vor einer Koalition mit der FDP gewarnt. Nach der Wahl werde Scholz vor der Entscheidung stehen, "ob er mit uns seine sozialen Versprechen umsetzt oder Christian Lindner ins Finanzministerium lässt, der jeden Millimeter soziale Politik blockieren wird", sagte Hennig-Wellsow unserer Redaktion. "Wenn Scholz sichere Renten, gerechtere Steuern für die Mitte und einen höheren Mindestlohn will, dann muss er uns anrufen. Und viele SPD-Mitglieder wollen das auch genau so mit uns."

Zugleich wies Hennig-Wellsow die Forderung der Spitzen von SPD und Grünen nach einem Bekenntnis zur Nato zurück. "Die Wählerinnen und Wähler interessieren sich nicht für irgendwelche Bekenntnisse, sondern dafür, ob eine Bundesregierung etwas an ihrem alltäglichen Leben verbessert", sagte die Linken-Chefin. "Niemand wird ernsthaft glauben, dass die SPD zusammen mit der FDP, die sich ihre Wahlkampagne von Immobilienhaien bezahlen lässt, nach der Wahl die Mieten deckelt."

Linken-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow bei einer Wahlkampfveranstaltung. Foto: dpa

Linke fordert Reform der Nato

1.24 Uhr: Die Linkspartei hat sich für eine Reform der Nato ausgesprochen. "Selbstverständlich kann und muss internationale Sicherheit auch durch kluge Bündnispolitik gewährleistet werden", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Bundestagsfraktion, Jan Korte, dieser Redaktion. "Wenn die NATO dabei ihre Rolle spielen will, kann sie nicht bleiben, wie sie ist."

In ihrem Wahlprogramm hatte die Linke noch eine Auflösung der Atlantischen Allianz gefordert. Korte sagte nun lediglich: "Die Lehre aus Afghanistan ist, dass Militäreinsätze der falsche Weg sind, um Gesellschaften zu verändern." Dabei sei US-Präsident Joe Biden schon weiter als die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen, Olaf Scholz und Annalena Baerbock.

Nachrichten zum Wahlkampf von Sonntag, 5. September: Laschet bezeichnet rot-grüne Regierung als "Sicherheitsrisiko"

22.06 Uhr: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat seinem SPD-Konkurrenten Olaf Scholz erneut vorgehalten, den Kauf bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr zu blockieren. Es sei dringend nötig, die Bundeswehr besser gegen feindliche Angriffe zu rüsten, erklärte Laschet bei einer Wahlkampfkundgebung im schwäbischen Essingen. SPD-Finanzminister Scholz weigere sich aber, das Drohnen-Projekt im Bundeskabinett mitzutragen. „Die Linken in seiner Partei verhindern das.“ Laschet rief den etwa 500 Zuhörern zu: „Rot-Grün darf nicht Verantwortung übernehmen allein in der Außenpolitik. Das ist ein Sicherheitsrisiko.“

Zuvor hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Scholz vorgeworfen, von dem Versäumnis mit der Drohne ablenken zu wollen. Scholz solle nicht „tricksen und täuschen“, schrieb sie ihm auf Twitter.

Laschet, unter dessen Führung die Union in manchen Umfragen auf 20 Prozent gefallen ist, warnte in Essingen vor einer Regierung aus SPD, Grünen und Linken. „Wenn Rot-Rot-Grün rechnerisch möglich wird, werden sie es machen“, rief der CDU-Vorsitzende drei Wochen vor der Bundestagswahl.

Olaf Scholz fordert starkes Mietrecht

19.42 Uhr: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat mehr Neubau und ein "starkes Mietrecht" gefordert, um steigende Mieten in Städten einzudämmen. "Es wird doch wohl gehen, dass wir Jahr für Jahr, viele Jahre lang, 400.000 Wohnungen bauen und 100.000 geförderte Wohnungen, damit endlich wieder genug Angebote da sind und sie sich jeder leisten kann in dieser Gesellschaft", sagte er bei einem Wahlkampfauftritt in Leipzig.

Neubau sorge dafür, dass es genügend Angebote gebe und jeder es sich leisten könne, eine Wohnung zu mieten. Scholz erinnerte an die früheren Wohnungsbauprogramme. 1973 seien in Deutschland - in Ost und West zusammen - 800.000 Wohnungen gebaut worden. Jetzt seien es 300.000 pro Jahr.

Solange nicht genügend Angebot vorhanden sei, brauche es ein starkes Mietrecht, sagte Scholz. Nur so könne verhindert werden, dass Mieten bei Neuvermietung und bei Bestandsmieten nicht "durch die Decke steigen". Dafür müssten Bund, Länder und Kommunen zusammenarbeiten.

Merkel bei Wahlkampf "mit dem Herzen dabei"

18.20 Uhr: Drei Wochen vor der Bundestagswahl hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr Vertrauen in den Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet bekräftigt. "Armin Laschet führt dieses größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland sehr erfolgreich", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz im nordrhein-westfälischen Hagen mit Laschet an ihrer Seite. "Und wer so ein Land führen kann, kann auch die Bundesrepublik Deutschland als Kanzler führen."

In den nächsten drei Wochen sei "voller Einsatz auf allen Ebenen gefragt, sowohl beim Regieren als auch bei den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern", sagte Merkel. "Wir haben ja viele Dinge gleichzeitig zu machen: Es gibt Corona, es gibt das Hochwasser und dann gibt es auch noch eine Bundestagswahl. Aber ich denke, dass wir das gemeinsam gut angehen werden. Und Armin Laschet weiß um meine Unterstützung."

Merkel und Laschet hatten gemeinsam einige von der Flutkatastrophe stark betroffene Orte besucht. Im Anschluss sagte ein Journalist zu Laschet, einige der Leute vor Ort hätten Unterstützung für ihn bekundet. Laschet erwiderte darauf fast zaghaft: "Schön, dass Sie das so interpretieren. Wir sind ja heute nicht im Wahlkampf." Außerhalb dieses Tages spüre er den Zuspruch aber häufig. Er wolle in den nächsten Wochen weiter präsent und vor Ort sein und den Menschen zuhören.

Und wie will sich Merkel noch im Wahlkampf einbringen? "Erst einmal durch vernünftige Regierungsarbeit. Dann werde ich mit Sicherheit bei der Abschlussveranstaltung dabei sein." Außerdem sei da noch ein Termin im Konrad-Adenauer-Haus - und im übrigen könne man sich ja einfach die Tagesdaten geben lassen. "Mit dem Herzen bin ich natürlich sehr dabei."

Bundeskanzlerin Angela Merkel und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet besuchen gemeinsam von der Flutkatastrophe betroffene Orte, Foto: Friedemann Vogel - Pool/Getty Images

Merkel und Laschet treffen nach Flutkatastrophe Feuerwehrleute

16.22 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (beide CDU) zu einem erneuten Besuch der besonders schwer von der Unwetterkatastrophe betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen eingetroffen.

In Schalksmühle traf sie dabei zunächst auf Vertreter der Feuerwehren von Altena und Werdohl, von denen zwei Feuerwehrleute beim Rettungseinsatz während der Flut im Juli starben. Ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann war bei der Rettung eines in die Fluten gestürzten Mannes ins Wasser gestürzt und ertrunken, ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann kollabierte wenig später und starb ebenfalls.

Merkel und Laschet reisen mit dem kürzlich ernannten Landesbeauftragten für Wiederaufbau, Fritz Jaeckel, in den Märkischen Kreis und nach Hagen. Dort wollen sich die Kanzlerin und der CDU-Vorsitzende über den Stand der Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten informieren.

Söder macht Erhöhung der Pendlerpauschale zur Bedingung für Koalition

13.17 Uhr: Gemäß den Vereinbarungen des Klima-Pakets der Großen Koalition wird der Benzinpreis in den kommenden Jahren steigen müssen. Bis zu 40 Cent pro Liter könnten hinzukommen. CSU-Chef Markus Söder fordert nun in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" eine deutliche Erhöhung der Pendlerpauschale.

Dies ist nach Söders Worten zugleich Voraussetzung für eine mögliche Beteiligung seiner Partei an einer Regierung. "Erhöht sich der Benzinpreis um zehn Cent, muss die Pendlerpauschale um einen Cent erhöht werden", sagte Söder in dem Interview. Pendler bräuchten einen Ausgleich für den steigenden CO2-Preis.

Grünen-Politiker nicht kenntlich gemacht - rbb löscht Straßenumfrage

12.41 Uhr: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat einen Video-Beitrag im Internet mit einer Straßenumfrage zum Berliner Radverkehr wegen Fehlern gelöscht. In der Umfrage kommt ein Grünen-Politiker aus dem Abgeordnetenhaus zu Wort, ohne als solcher kenntlich gemacht worden zu sein, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Sonntag mitteilte.

Über Twitter äußerte sich der Sender auch: "Wir haben die Straßenumfrage 'Radfahren in Berlin' gelöscht. Einer der Interviewten ist der Grünen-Abgeordnete Georg Kössler. Er war als solcher nicht gekennzeichnet. Wir bedauern den Fehler."

Dicht an dicht stehen Fahrzeuge am Halleschen Ufer. Foto: Paul Zinken / dpa

Vom RBB hieß es weiter, man habe am Samstag nach Hinweisen von Usern und anderen Medien den fehlerhaften Social-Media-Beitrag entfernt. Sender-Sprecher Justus Demmer sagte auch: "Die im Netz auch erhobenen Manipulationsvorwürfe weisen wir allerdings in aller Deutlichkeit zurück." Der Sender sprach von "handwerklichen Fehlern".

Dazu zählte nach Senderangaben auch, dass in dem Beitrag ein "Fahrradexperte" gezeigt wird, der auch freischaffend für den RBB tätig ist. Diese Verbindung sei nicht deutlich gemacht worden.

"Bild am Sonntag" druckt leere Seite für Baerbock-Interview

12.01 Uhr: Die „Bild am Sonntag“ hat eine fast leere Zeitungsseite für Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock veröffentlicht. "Das ist Ihre Seite, Frau Baerbock!", überschrieb das Blatt die achte Seite ihrer aktuellen Ausgabe. Nach wochenlangem Zögern habe Baerbock ein Interview mit der "BamS" abgelehnt, weil sich kein Termin habe finden lassen, begründete die Zeitung die ungewöhnliche Veröffentlichung.

Baerbock sei die erste grüne Spitzenkandidatin, die keine Zeit für ein Interview mit der "Bild am Sonntag" gefunden habe. In der Vergangenheit hätten sich Joschka Fischer, Renate Künast, Jürgen Trittin, Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir die Zeit für ein Interview genommen.

Laschets Klimaexperte erwartet Kohleausstieg vor 2035

11.21 Uhr: Der Klimaexperte im Wahlkampfteam von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, Andreas Jung, hält einen schnelleren Kohleausstieg für möglich. "Ich erwarte, dass das eher deutlich vor 2035 als danach sein wird", sagte Jung dem Nachrichtenportal "ThePioneer". Beschlossen ist bislang, dass Deutschland bis spätestens 2038 aus der Kohle aussteigt.

Armin Laschet will die Bundestagswahl mithilfe seines auserwählten Zukunftsteams für sich entscheiden. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Entscheidend für die Geschwindigkeit des Ausstiegs sei der europäische Emissionshandel. "Aus ihm ergeben sich die Kosten des CO2-Ausstoßes von Kohlekraftwerken."

Der Emissionshandel soll den Ausstoß von Treibhausgasen in der EU senken. Für jede Tonne CO2, die in die Atmosphäre gelangt, brauchen die Verursacher der von dem System erfassten Wirtschaftsbereiche eine Berechtigung. Diese Zertifikate können gehandelt werden.

Sehen Sie hier: Interaktiver Klima-Atlas: So trifft der Klimawandel Ihre Gegend

"Sonntagstrend": SPD baut Vorsprung vor Union aus

9.46 Uhr: Laut dem "Sonntagstrend" für die "Bild am Sonntag" haben die Sozialdemokraten ihren Vorsprung auf die Union weiter ausgebaut. Demnach legte die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz einen Prozentpunkt zu und kommt auf 25 Prozent. Die Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet verliert einen Prozentpunkt und landet bei 20 Prozent.

Scholz schließt Bündnis mit der Linken aus

7.50 Uhr: Angesichts steigender Umfragewerte hofft SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf eine Mehrheit für eine rot-grüne Koalition nach der Bundestagswahl. "Ich möchte gerne mit den Grünen zusammen regieren", sagte der Bundesfinanzminister und Vizekanzler dem "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe). "Ich habe in verschiedenen Regierungen schon mit den Grünen zusammengearbeitet, im Bund wie in Hamburg", betonte er. Ein Bündnis mit der Linken kommt für Scholz hingegen nicht in Frage.

Sollte es nicht für eine Regierung nur aus SPD und Grünen reichen, strebt Scholz laut "Tagesspiegel" eine Ampel-Koalition mit der FDP an. Mit den Linken will er hingegen nicht koalieren. Hauptgrund dafür ist laut der Zeitung die jüngste Weigerung der Linken-Abgeordneten im Bundestag, dem Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Kabul zuzustimmen. Das sei "schlimm" gewesen, sagte Scholz demnach.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprach am Samstagabend in Braunschweig und beantworte auch Fragen der Bürger. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Laschet warnt vor zu starkem Datenschutz

6.01 Uhr: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat vor übertriebenem Datenschutz gewarnt. "Datenschutz darf kein Verhinderungsinstrument für Digitalisierung sein. Und wir müssen aufpassen, dass Datenschutz nicht zu Täter- statt Opferschutz führt", sagte der CDU-Chef unserer Redaktion.

Laschet verwies auf die Einschränkung vieler Grundrechte in der Corona-Pandemie. "Nur beim Datenschutz heißt es immer, der sei unantastbar", kritisierte er. Aber ein digitales Land brauche "einen Datenschutz, der ermöglicht und nicht verhindert". Als Beispiele nannte er die Digitalisierung der Schulen und die Bekämpfung von Kindesmissbrauch im Internet.

Nachrichten zum Wahlkampf von Samstag, 4. September: Baerbock warnt vor Deutschland-Koalition

21.44 Uhr: Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat vor einer sogenannten Deutschland-Koalition aus SPD, Union und FDP gewarnt. "Das würde einen völligen Stillstand für unser Land bedeuten", sagte sie der "Neuen Westfälischen" aus Bielefeld vom Samstag. Eine Regierung ohne Grün sei wie Klimaschutz ohne Schutz, sagte Baerbock.

"Eine weitere Regierung, die konsequenten Klimaschutz verweigert, können wir uns nicht mehr leisten", fuhr die Kanzlerkandidatin fort. "Deswegen werde ich alles geben, damit die Grünen die nächste Regierung anführen."

Junge Union will mit Laschet um Wahlsieg kämpfen

20.30 Uhr: Bei einer Veranstaltung auf dem Expo-Gelände in Hannover blies Armin Laschet (CDU) erneut zum Marsch gegen ein mögliches linkes Bündnis auf Bundesebene. Bei dem Termin ging es aber auch darum, bei jungen Menschen punkten. Dabei erhielt er Unterstützung von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, dem JU-Bundesvorsitzenden Tilman Kuban und dem niedersächsischen CDU-Landeschef Bernd Althusmann. Wie der Wahlkampfauftritt bei der Jungen Union ankam, lesen Sie hier: Wahlkampf: So lief Laschets Auftritt bei der Jungen Union

Armin Laschet (M), Kanzlerkandidat der Union und Vorsitzender der CDU, zieht sich während einer Wahlkampfveranstaltung der Jungen Union (JU) ein paar Schuhe an, die er zuvor von Tilman Kuban (r), Bundesvorsitzender der Jungen Union, erhalten hat. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Linke bereitet sich auf Rot-Grün-Rot vor

16.50 Uhr: Die Linkspartei bereitet sich angesichts guter Umfragewerte konkret auf eine Regierungskoalition mit SPD und Grünen vor. Es sei "das erste Mal in der Geschichte der Partei", dass sich die Linke so ernsthaft auf Sondierungen vorbereite, sagte Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Das Fenster sei so weit geöffnet wie noch nie. "Wann, wenn nicht jetzt?"

In der Partei werden nach Informationen der Zeitung bereits Verhandlungsführer gesucht, um Positionspapiere zu schreiben und nach der Bundestagswahl mit SPD und Grünen über Fachthemen zu sprechen. Fraktionschefin Amira Mohamed Ali steht nach eigenen Angaben zudem im Kontakt mit SPD-Abgeordneten. "Soweit ich weiß, ist ein relevanter Teil der SPD-Fraktion sehr offen für Rot-Grün-Rot", sagte sie der "FAS".

Hennig-Wellsow sagte zu den Chancen für ein solches Bündnis, sie sei sich "nicht sicher", ob SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock ein Interesse daran hätten, mit der Linken zu regieren. "Ich weiß aber bei beiden, dass der Laden dahinter schon will."

Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow bei einer Wahlkampfaktion in Weimar. Foto: dpa

Scholz und Heil werben in Niedersachsen für SPS – und stabile Renten

13.52 Uhr: "Wir können stabile Renten garantieren": Bei einem Wahlkampfauftritt in Peine hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz seine Haltung zur Rente bekräftigt. Scholz trat am Samstag gemeinsam mit dem Direktkandidaten der Stadt, Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), auf dem Marktplatz auf.

Ziel sei es, die Beschäftigung zu erhöhen, indem Kinder aus sozial schwachen Familien bessere Aufstiegschancen erhielten oder Familie und Beruf besser zu vereinbaren seien, erklärten die beiden. Das garantiere eine stabile Rente. Der aktuelle Vizekanzler sprach sich zudem für einen Mindestlohn von zwölf Euro, eine Stärkung von Tarifverträgen sowie zusätzliche 100.000 geförderte Wohnungen pro Jahr aus. Im ersten Jahr als Kanzler wolle er Ausbauziele für den Klimaschutz definieren, den Netzausbau voranbringen und entsprechende Gesetze verabschieden, sagte Scholz. Von der Union angedachte Steuersenkungen für Menschen mit hohen Einkommen nannte Scholz "unsolidarisch und aus der Zeit gefallen".

Civey-Umfrage: Mehrheit will Union in die Opposition schicken

12.54 Uhr: Eine Mehrheit der Bundesbürger wünscht sich einer Civey-Umfrage zufolge, dass die Union nach der Bundestagswahl in die Opposition geht. Rund 56 Prozent äußern diese Ansicht, so die Erhebung der Meinungsforscher im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). Sie antworteten auf die Frage: "Wünschen Sie sich, dass die CDU/CSU nach 16 Jahren Regierungsverantwortung in die Opposition geht?" mit "Ja, auf jeden Fall" oder "Eher ja". Rund 35 Prozent antworteten negativ und wünschen sich demnach eine weitere Regierungsbeteiligung von CDU und CSU. Der Rest (neun Prozent) äußerte sich unentschieden.

Nach Angaben der "Augsburger Allgemeinen" wurden im Zeitraum vom 1. bis 3. September die Antworten von etwas mehr als 5000 Teilnehmern für die Umfrage berücksichtigt.

Kramp-Karrenbauer will nach Bundestagswahl Verteidigungsministerin bleiben

12.49 Uhr: Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will nach der Bundestagswahl im Amt bleiben. "Mein politisches Ziel ist es, meinen Wahlkreis im Saarland zu gewinnen und in Berlin auch künftig als Ministerin die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zu vertreten", sagte Kramp-Karrenbauer der "Saarbrücker Zeitung" (Samstagausgabe). Wegen des verspäteten Evakuierungseinsatzes in Kabul nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan waren aus der Opposition unlängst Rücktrittsforderungen an die Miniserin laut geworden.

Vor Kramp-Karrenbauers Äußerungen zu ihren Zukunftsplänen hatte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) am Freitag in Berlin sein "Zukunftsteam" vorgestellt, dem die Ministerin aus dem Saarland nicht angehört. Kramp-Karrenbauer sagte, sie sei "froh, dass mit Peter Neumann ein Kenner der Terrorszene" zu den acht Expertinnen und Experten in Laschets Team gehöre. Der Terrorismus-Forscher vom Londoner King’s College hat darin die innere und äußere Sicherheit als Zuständigkeitsbereich.

Mann bedrängt Laschet während Wahlkampf-Auftritt

10.36 Uhr: Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat am Freitag unter anderem in Erfurt einen Wahlkampfauftritt absolviert. Seine Rede wurde von Gegnern der Corona-Maßnahmen mit Zwischenrufen gestört. Es gab laute Pfiffe und Buhrufe, aber auch lauten Applaus für Laschets Reaktionen darauf und seine Klarstellung, dass die Union nicht mit der AfD zusammenarbeiten werde.

Ein Zuschauer betrat überraschend die Bühne und stand plötzlich neben dem Unions-Kanzlerkandidat. Der Mann beklagte sich über die Corona-Maßnahmen der Thüringer Landesregierung in den Schulen, die in den ersten zwei Wochen ein Bußgeld für Eltern vorsehen, deren Kinder sich weder impfen noch testen lassen und auch nicht als genesen gelten. Wie "Welt" und "Focus" berichten, soll es sich bei dem Mann um einen in der Szene bekannten Querdenker handeln.

Immer wieder versuchte Laschet, die Menschen zu beruhigen und ließ noch eine weitere Frage eines Landwirts zu. "Erfurt ist eine diskussionsfreudige Stadt", sagte Laschet am Ende seines Auftritts.

Armin Laschet spricht während einer Wahlkampfveranstaltung der CDU Thüringen, als ein Mann von der Seite auf das Podium springt. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Macron empfängt kommende Woche Kanzlerkandidaten Scholz und Laschet

8.28 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat für kommende Woche Treffen mit den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) angekündigt. Wie das Präsidentenbüro in Paris am Freitag mitteilte, ist das Treffen mit Bundesfinanzminister Scholz am Montag geplant, die Begegnung mit NRW-Ministerpräsident Laschet am Mittwoch.

Habeck fordert Stopp der Erdölförderung in der Nordsee

1.00 Uhr: Grünen-Chef Robert Habeck hat eine neue Strategie zum Schutz der Meere gefordert. In einem Zehn-Punkte-Plan für eine grüne Regierungsbeteiligung dringt Habeck auf einen Stopp der Erdölförderung in der Nordsee. "Erdölförderanlagen bergen ein Risiko für Natur und Umwelt durch Unfälle, ölhaltigen Bohrschlamm mit Bohrabfällen und die Abfackelung von Gas", zitiert unsere Redaktion aus dem Papier. "Wir setzen uns deshalb auf europäischer und internationaler Ebene für ein Ende der Förderung fossiler Energieträger in der Nordsee ein." Außerdem wollten die Grünen den Kies- und Sandabbau in deutschen Meeresschutzgebieten beenden.

Darüber hinaus wenden sich Habeck und die naturschutzpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Steffi Lemke, in dem Papier gegen eine "weitere Industrialisierung der Weltmeere und der Ausbeutung der Tiefsee" und verlangen ein Moratorium für den Tiefseebergbau. Auf der anderen Seite dringen sie auf weitere Windkraftanlagen vor den Küsten. "Unter Achtung der ökologischen Belastungsgrenzen der Meere muss der Ausbau mit anderen Nutzungsansprüchen abgestimmt und notfalls prioritär behandelt werden", schreiben die Autoren. "Zur Vereinbarkeit mit dem Meeresschutz müssen andere Stressoren heruntergefahren werden."

Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Nachrichten zum Wahlkampf von Freitag, 3. September: Laschet: "Wir werden diese Wahl in der Mitte gewinnen"

23.03 Uhr: Trotz des wachsenden Umfragerückstands auf die SPD hat sich Unionskanzlerkandidat Armin Laschet zuversichtlich gezeigt, die Bundestagswahl zu gewinnen. "Wir tun alles, um auf Platz eins zu sein. Sonst bekommen wir eine andere Republik", sagte er unserer Redaktrion. "Ein Linksbündnis gefährdet den Aufschwung."

Auf die Frage, ob er auch Stimmen von der AfD zurückgewinnen wolle, sagte Laschet: "Wir werden diese Wahl in der Mitte gewinnen. Gegenüber der AfD gilt: Klare Kante. Bekämpfen und Abgrenzen." Lesen Sie dazu: Laschet: Mit Scholz droht ein Anschlag auf unseren Wohlstand

Umfrage: Union liegt weit hinter der SPD

19.28 Uhr: In drei Wochen wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Mittlerweile zeichnet sich ein starker Trend zugunsten der SPD ab und die Union liegt auf Rekordtief. Die aktuellen Umfrageergebnisse der Forschungsgruppe Wahlen, lesen Sie hier.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Foto: Pool / Getty Images

Laschet ruft Anhänger zu engagierter Wahlkampf-Schlussphase auf

17.09 Uhr: Angesichts mieser Umfragewerte für CDU/CSU hat ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet die Union zu einer engagierten Schlussphase des Bundestagswahlkampf aufgerufen. "Lasst uns mit unserer Überzeugungskraft jetzt die nächsten Tage rausgehen, damit wir auch die Bundestagswahl gewinnen", sagte Laschet am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt im thüringischen Apolda. Er erinnerte an die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017, als er mit der CDU in den Umfragen auch hinter der favorisierten SPD gelegen habe und die Christdemokraten die Wahl schließlich doch gewonnen hätten. Die Union liegt nach aktuellen Umfragen inzwischen deutlich hinter der SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.

Seinem SPD-Konkurrenten im Kampf ums Kanzleramt warf Laschet erneut vor, sich nicht klar von einer nach den Umfragen möglichen Koalition mit Linke und Grünen distanziert zu haben. "Lieber Olaf Scholz, so schwer ist das nicht", rief Laschet vor laut Polizeiangaben gut 200 Menschen auf dem Apoldaer Marktplatz. "Machen Sie es nicht mit der Linken, nicht mit der AfD, dann können Demokraten zusammen reden." Scholz dürfe sich kein Hintertürchen offen halten, um am Ende "diese Leute" in die Regierung zu bringen.

Scholz will als erstes das Thema Mindestlohn auf Weg bringen

15.18 Uhr: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz würde als Bundeskanzler als erstes das Thema Mindestlohn angehen, schrieb er beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Von 12 Euro #Mindestlohn würden zehn Millionen Beschäftigte profitieren. In manchen Branchen, wie dem Lebensmittelhandel, bekäme mehr als jede und jeder zweite eine Lohnerhöhung", so der amtierende Finanzminister und Vize-Kanzler.

Von 12 Euro #Mindestlohn würden zehn Millionen Beschäftigte profitieren. In manchen Branchen, wie dem Lebensmittelhandel, bekäme mehr als jede und jeder zweite eine Lohnerhöhung. Als Bundeskanzler will ich dieses Gesetz deshalb als erstes auf den Weg bringen. https://t.co/vtyYfKtpkJ — Olaf Scholz (@OlafScholz) September 3, 2021

14.53 Uhr: Die schlechten Umfragewerte der Union auf Bundesebene zeigen nach Einschätzung von CDU-Landesschef Sven Schulze, wie hart die CDU sich ihren Sieg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Juni erkämpfen musste. "Man sieht daran auch, wie wichtig es war, dass wir mit Reiner Haseloff einen Spitzenkandidaten hatten, dem die Leute vertrauen", sagte Schulze am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Das bedeute nicht, dass die Wählerinnen und Wähler kein Vertrauen in Armin Laschet hätten. "Aber so eine Wahl ist eben kein Selbstläufer." Die CDU hatte die Landtagswahl am 6. Juni mit 37,1 Prozent der Stimmen gewonnen.

Die schlechten Umfragewerte, in den meisten Erhebungen liegt die SPD derzeit deutlich vor der CDU, seien auch Thema bei den drei Regionalkonferenzen zum Entwurf des schwarz-rot-gelben Koalitionsvertrags für Sachsen-Anhalt gewesen, sagte Schulze. Die Basis habe ihr Ziel unterstrichen, dass die CDU bei der Bundestagswahl am 26. September erneut alle Wahlkreise in Sachsen-Anhalt direkt gewinnt. Das sei auch Ziel der Parteispitze, betonte Schulze.

Merkel besucht erneut das flutgeschädigte Ahrtal

14.29 Uhr: Rund eineinhalb Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem Besuch über die Aufräumarbeiten in dem Gebiet informiert. Es sei schon "viel geschafft und aufgeräumt" worden, sagte Merkel am Freitag. Doch es werde Jahre dauern, diesen "unfassbaren Schaden wiedergutzumachen".

Die Menschen in dem Gebiet könnten sich darauf verlassen, dass ihnen weiter geholfen werde. "Wir werden Sie nicht vergessen, das wird auch eine nächste Bundesregierung übernehmen", sagte Merkel auf einer Pressekonferenz. Zuvor hatte sie gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) einen Rundgang durch die Gemeinde Altenahr unternommen.

Es war Merkels zweiter Aufenthalt in dem Katastrophengebiet. Bei ihrem ersten Besuch im Ahrtal kurz nach der dortigen Flutkatastrophe in der Nacht zum 15. Juli mit 133 Todesopfern hat Merkel umfassende Hilfe zugesagt und mit Bewohnern zerstörter Häuser und Einsatzkräften gesprochen. Damals hatte sie einen weiteren Besuch im Ahrtal angekündigt.

FDP-Chef Christian Lindner. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Christian Lindner spricht über Koalitionen

13.37 Uhr: Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner rechnet ungeachtet schlechter Umfragewerte der Union weiter mit einer Regierungsbildung unter einem Kanzler Armin Laschet (CDU). "Die inhaltliche Unschärfe der Union ist überraschend, die Schwäche auch. Dennoch sehe ich dort weiter die größeren Chancen", sagt Lindner dem "Spiegel". CDU und CSU hätten die "solideren Koalitionsoptionen", die "Offenheit von SPD und Grünen für die Linkspartei" sei dagegen eine Hypothek. Er bleibe bei seiner Aussage, dass Laschet "mit hoher Wahrscheinlichkeit" der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland sein werde.

Was mögliche Regierungsbeteiligungen nach dem 26. September angeht, wiederholte Lindner seine Präferenz für eine Beteiligung der FDP an einer Jamaikakoalition mit Union und Grünen und äußert sich zugleich skeptisch gegenüber einem Ampel-Regierungsbündnis aus SPD, FDP und Grünen. "Ihr Kandidat Olaf Scholz hat es in den vergangenen Wochen zwar in beeindruckender Weise vermocht, Saskia Esken und Kevin Kühnert vor der Öffentlichkeit zu verbergen", sagt Lindner. Aber das könne nicht kaschieren, dass im Programm der SPD "eben nicht Helmut Schmidt steckt, sondern Kevin Kühnert".

Söder nennt Umfragetrend der Union "alarmierend"

12.42 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat die aktuellen Umfragewerte der Union als "alarmierend" bezeichnet. Dies gelte sowohl mit Blick auf den Trend der Umfragen als auch auf die für die Union prognostizierten Werte, sagte Söder am Freitag im Anschluss an eine Sitzung des CSU-Vorstands in München. Die Aufgabe der verbleibenden Zeit bis zur Bundestagswahl sei es, diesen Trend zu brechen.

Wie Söder sagte, sprach der CSU-Vorstand Unionskanzlerkandidat Armin Laschet "Solidarität und hundertprozentige Rückendeckung" aus. Wie Laschet derzeit dargestellt werde, finde er "ausdrücklich unfair", sagte Söder. "Er ist ein starker Ministerpräsident, er ist aus meiner Sicht ein überzeugender Kanzlerkandidat."

Söder sagte, die Union wolle nun beim am Freitag kommender Woche beginnenden CSU-Parteitag und dann beim nächsten Triell der Kanzlerkandidaten am Sonntag in einer Woche die Stimmung umkehren. "Es gibt eine Menge zu tun - und ja, die Zeit wird knapp", sagte Söder.

Neben der Motivation der Wahlkämpfer sei es nun wichtig, nicht aufzugeben. Söder warnte erneut vor einer linken Bundesregierung. Dies werde zu deutlich höheren Steuern und im Ergebnis zu mehr Arbeitslosigkeit sowie zu deutlich höheren Schulden führen, sagte der CSU-Chef.

21.08.2021, Berlin: Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, steht neben Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, auf der Bühne beim zentralen Wahlkampfauftakt von CDU und CSU. Mit der Veranstaltung im Tempodrom will die Union die heisse Phase zum Wahlkampf für die Bundestagswahl 2021 beginnen. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Michael Kappeler/dpa

SPD-Chef Walter-Borjans will sich nicht auf mögliche Konstellationen festlegen

10.30 Uhr: Die SPD fühlt sich von den jüngsten Wahlumfragen gut drei Wochen vor der Bundestagswahl beflügelt. "Wir wollen natürlich so stark werden wie möglich", sagte der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Solche Umfrageergebnisse "machen natürlich auch gute Stimmung". Denn dies bedeute, "dass wir soviel wie möglich von unserem Programm durchkriegen", fügte er hinzu.

Auf mögliche Koalitionen nach der Bundestagswahl am 26. September wollte sich Borjans nicht festlegen. "Wir werden mit allen reden, das ist ja wohl normal", sagte der SPD-Vorsitzende. "Wir werden uns jetzt nicht einer Seite ausliefern, indem wir sagen, mit der anderen reden wir schon gar nicht." Die SPD ist im aktuellen ARD-"Deutschlandtrend" erstmals seit Jahren stärkste Kraft, während sich die Union deutlich verschlechtert.

Achtköpfiges Laschet-Team für den Wahlkampf-Endspurt

9.45 Uhr: Mit einem achtköpfigen Team um den früheren Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) geht Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) in die entscheidenden drei Wahlkampfwochen. Merz gehört zum sogenannten Zukunftsteam, das Laschet am Freitag in Berlin offiziell präsentierte.

Dazu gehören auch Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) und der Terrorismusexperte Peter Neumann sowie Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die sächsische Kultusministerin Barbara Klepsch, CDU-Vize Silvia Breher, der stellvertretende Unionsfraktionschef Andreas Jung sowie der Bundestagskandidat und Musikmanager Joe Chialo (alle CDU).

Die Mitglieder des "Zukunftsteams" sollen Laschet bis zur Bundestagswahl am 26. September helfen, die Union aus dem Umfragetief zu holen. Laschet steht stark unter Druck. In jüngsten Umfragen zog die SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz an CDU und CSU vorbei.

SPD in Umfragen weiter deutlich vor Union

8 Uhr: Drei Wochen vor der Bundestagswahl hält der Aufwärtstrend für die SPD in den Umfragen weiter an. Eine Befragung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF sieht die Partei zum dritten Mal in Folge vor CDU und CSU. Demnach würden 25 Prozent der Befragten am Wahlsonntag das Kreuz bei der SPD machen, die Unionsparteien kommen lediglich auf 22 Prozent. Die Grünen kommen auf 17 Prozent, AfD und FDP auf jeweils elf Prozent, die Linkspartei landet bei sieben Prozent. Weitere sieben Prozent der Befragten würden eine der übrigen Parteien wählen.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF (Projektion): SPD 25 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 17 % | AfD 11 % | FDP 11 % | DIE LINKE 7 % | Sonstige 7 %

➤ Übersicht: https://t.co/MO5RyMFkPu

➤ Verlauf: https://t.co/26l5fLnyV4#btw #btw21 pic.twitter.com/JwGELtKwz4 — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) September 3, 2021

Wetten auf das Wahlergebnis in Deutschland: Quoten schwanken auf Scholz

6.11 Uhr: Die Wettquoten für die Bundestagswahl haben sich deutlich zugunsten von Olaf Scholz und seiner SPD verschoben, nachdem Umfragen gezeigt haben, dass er die erste Fernsehdebatte des Wahlkampfs für sich entscheiden konnte.

Cloudbet ist einziger großer Krypto-Betreiber, der deutsche Wahlmärkte anbietet

Die Wahlseite der Website zeigt, auf welche Kandidaten die Cloudbet-Spieler setzen

Die Märkte geben Scholz nun eine 56 prozentige Wahrscheinlichkeit, der nächste Bundeskanzler zu werden, gegenüber 36 Prozent am 23. August, wie die von crypto sportsbook Cloudbet zusammengestellten Preise zeigen. Er hat nun die Führung von seinem Hauptkonkurrenten Armin Laschet übernommen, dessen Wahrscheinlichkeit, Kanzler zu werden, von 63 auf 44 Prozent gesunken ist.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz vor dem ersten Triell vor dem Fernseh-Studio in Berlin-Adlershof. Foto: Michael Kappeler/dpa

Cloudbet ist der einzige große Krypto-Anbieter, der deutsche Wahlmärkte anbietet. Die Quoten werden auf einer angereicherten Ereignisseite gehostet, die Preisbewegungen in Echtzeit abbildet und zukünftige Debatten live überträgt, damit die Spieler Wettmöglichkeiten nutzen können, wenn sich die Quoten ändern.

Nachrichten zum Wahlkampf von Donnerstag, 2. September: CDU-Wahlkämpfer Merz in Greifswald: "Es wird schwer"

Friedrich Merz hat die CDU auf eine schwierige Endphase im Bundestagswahlkampf eingeschworen

hat die CDU auf eine schwierige Endphase im Bundestagswahlkampf eingeschworen Olaf Scholz hat der SPD im Wahlkampf zu einem überraschenden Comeback verholfen. Der Bundesfinanzminister und Vizekanzler ist in der Bevölkerung deutlich beliebter als Armin Laschet und Annalena Baerbock. Lesen Sie hier den Hintergrundbericht : Olaf Scholz: Lebenslauf, Frau, Gehalt – Fakten zum Politiker

verholfen. Der Bundesfinanzminister und Vizekanzler ist in der Bevölkerung deutlich beliebter als Armin Laschet und Annalena Baerbock. : Olaf Scholz: Lebenslauf, Frau, Gehalt – Fakten zum Politiker Die SPD ist jetzt auch im ARD-"Deutschlandtrend" erstmals seit längerem stärkste Kraft - während sich die Union deutlich verschlechtert

erstmals seit längerem stärkste Kraft - während sich die Union deutlich verschlechtert Gut drei Wochen vor der Bundestagswahl können Bürger den Wahl-O-Mat wieder als Entscheidungshilfe nutzen

