Tausende Menschen demonstrieren für Aufnahme afghanischer Flüchtlinge

So, 22.08.2021, 16.24 Uhr

Tausende Menschen haben in Deutschland für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan demonstriert. Protestaktionen gab es etwa in Berlin, Hamburg und Kiel. In Berlin zogen am frühen Nachmittag rund tausend Menschen vor das Kanzleramt.