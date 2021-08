"Die Menschen sind in Todesangst": Sorge um afghanische Helfer

Mi, 18.08.2021, 20.44 Uhr

Seit der Machtergreifung der Taliban leben in Afghanistan tausende Helfer der Bundeswehr und der westlichen Partner in Todesangst. Der Koordinator eines Patenschaftsnetzwerks für afghanische Ortskräfte, Marcus Grotian, erhebt schwere Vorwürfe wegen des überstürzten Abzugs der US-geführten Truppen und der chaotischen Zustände in der Hauptstadt Kabul.