Merkel: Es gibt ein "ernstes Problem" mit Ungarn

Fr, 25.06.2021, 14.17 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Kritik am umstrittenen Homosexuellen-Gesetz in Ungarn bekräftigt. Beim EU-Gipfel habe es "eine sehr ernste und tiefgehende Diskussion" mit Ungarn gegegeben, sagte Merkel in Brüssel. Mit Ungarn in der EU gebe es "ein ernstes Problem."