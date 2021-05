Darum geht es im Konflikt mit Belarus

Di, 25.05.2021, 18.41 Uhr

Die Führung in Belarus hat am Sonntag eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius unter dem Vorwand einer Bombendrohung und mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Dort wurden der in Polen und Litauen im Exil lebende Regierungskritiker Roman Protassewitsch und seine Freundin festgenommen.